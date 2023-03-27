5 سنوات بـ700 دولار.. مصر تعلن عن تأشيرة دخول متعددة الزيارة

ولفت إلى أنه من ضمن التسهيلات، السماح لشركات السياحة المصرية باستخراج تأشيرات دخول اضطرارية لدى الوصول إلى المنافذ، لمجموعات السياح القادمين من بلدان المغرب العربي (الجزائر وتونس والمغرب)، إضافة إلى إيران وإسرائيل.

وأوضح أنه بالنسبة للسياح القادمين من إيران سيسمح لهم فقط بزيارة مدن جنوب سيناء السياحية، مشيرا إلى الموافقة على منح القادمين من تركيا تأشيرة دخول مصر بالمطارات المصرية، بدلا من الحصول عليها بالسفارة المصرية في تركيا.

وذكر أن السياح القادمين من العراق، جرت الموافقة على منحهم تأشيرات دخول اضطرارية فور وصولهم إلى المنافذ والمطارات المصرية، لكن بشرط أن يكونوا حاصلين على تأشيرة دخول إلى أمريكا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي والخليج، مع السماح للأعمار من 16 وحتى 60 عاما بالدخول.