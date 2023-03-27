5 سنوات بـ700 دولار.. مصر تعلن عن تأشيرة دخول متعددة الزيارة
أعلنت مصر اليوم الإثنين، عن تسهيلات جديدة لمنح تأشيرات الدخول لمواطني العديد من الدول، إلى أراضيها، في إطار سعيها لزيادة الجذب السياحي.
وقال وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، إن الحكومة وافقت على إصدار تأشيرة متعددة الزيارة لدخول البلاد، مدتها 5 سنوات، بقيمة 700 دولار، مشيرًا إلى أن هذه التأشيرة متاحة لمواطني 180 دولة، جرت الموافقة على منح القادمين منها تأشيرة إلكترونية لدخول مصر.
وأشار عيسى في مؤتمر صحفي، إلى أنها جرت أيضًا الموافقة على منح السائحين القادمين من الصين تأشيرة دخول اضطرارية لدى وصولهم إلى المطارات المصرية سواء كمجموعات أو أفراد، كما سيمنح السياح من الهند تأشيرة دخول اضطرارية لدى وصولهم إلى المنافذ المصرية، لكن بشرط الحصول على إقامة في دول الخليج أو تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو دول الاتحاد الأوربي (شنغن)، أو تأشيرة أستراليا أو نيوزيلندا.
ولفت إلى أنه من ضمن التسهيلات، السماح لشركات السياحة المصرية باستخراج تأشيرات دخول اضطرارية لدى الوصول إلى المنافذ، لمجموعات السياح القادمين من بلدان المغرب العربي (الجزائر وتونس والمغرب)، إضافة إلى إيران وإسرائيل.
وأوضح أنه بالنسبة للسياح القادمين من إيران سيسمح لهم فقط بزيارة مدن جنوب سيناء السياحية، مشيرا إلى الموافقة على منح القادمين من تركيا تأشيرة دخول مصر بالمطارات المصرية، بدلا من الحصول عليها بالسفارة المصرية في تركيا.
وذكر أن السياح القادمين من العراق، جرت الموافقة على منحهم تأشيرات دخول اضطرارية فور وصولهم إلى المنافذ والمطارات المصرية، لكن بشرط أن يكونوا حاصلين على تأشيرة دخول إلى أمريكا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي والخليج، مع السماح للأعمار من 16 وحتى 60 عاما بالدخول.