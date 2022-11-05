بعيدا عن روما والبندقية.. مدن في إيطاليا تستحق الزيارة

تتميز إيطاليا بأجواء ساحرة تجعلها من الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، وتجعل من السفر عبر المدن الإيطالية ذات المناظر الخلابة مثل روما والبندقية وميلانو أمرًا جوهريًا في أي جولة أوروبية.

غير أن المدن الأصغر في إيطاليا، تتمتع بمستوى مختلف وجديد من السحر، وبهذا الخصوص رصدت مجلة "ذا ترافيل" أجمل مدن إيطاليا، على النحو التالي:

تريميزو