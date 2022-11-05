بعيدا عن روما والبندقية.. مدن في إيطاليا تستحق الزيارة
تتميز إيطاليا بأجواء ساحرة تجعلها من الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، وتجعل من السفر عبر المدن الإيطالية ذات المناظر الخلابة مثل روما والبندقية وميلانو أمرًا جوهريًا في أي جولة أوروبية.
غير أن المدن الأصغر في إيطاليا، تتمتع بمستوى مختلف وجديد من السحر، وبهذا الخصوص رصدت مجلة "ذا ترافيل" أجمل مدن إيطاليا، على النحو التالي:
تريميزو
تقع تريميزو على الشاطئ الغربي لبحيرة كومو، وهي بلدة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 1300 شخص، إلا أنها تتمتع بسحر وجمال لا مثيل لهما، وتتميز المدينة بإطلالة مميزة على جبل وبحيرة متلألئة.
مونتيليوني دورفييتو
تعود إلى القرون الوسطى، وتقع على الحدود بين توسكانا وأومبري، ويمكن الاستمتاع بالمناظر الخلابة للقرية التي تجعلها "جنة إيطالية" بسبب مناظرها الخلابة ومأكولاتها الأصيلة وتاريخها الساحر.
بورغيتو
تعد مدينة بورغيتو مثالية للصور؛ بسبب الجسور وطواحين الهواء وأطلال القرن الرابع عشر، مع بساتين الخوخ، ولا يجب تفويت عبور جسر فيسكونتي التاريخي عبر نهر مينسو عند زيارة هذه المدينة الإيطالية.
بورتو إركولي
بورتو إركولي مدينة ساحلية تقع في جنوب توسكانا، وتستحق الزيارة خلال رحلة كاملة مخصصة، وتتميز بالمياه الصافية والهندسة المعمارية والتاريخ.
وباعتبارها مدينة صيد تقليدية، تصطف المراكب الشراعية بالميناء على المياه الزرقاء الصافية، وتعد هذه المدينة أيضًا وجهة عطلات مفضلة للأثرياء والمشاهير.
ماتيرا
تقع هذه المدينة في إقليم بازيليكاتا في جنوب إيطاليا وتشتهر بمحيطها الجبلي، وتوجد في وسطها مساكن الكهوف التاريخية التي يتم تحويلها الآن إلى فنادق للزوار.
وبالرغم من إخلاء المدينة عام 1952؛ بسبب الظروف المعيشية السيئة، إلا أن هناك الكثير لرؤيته فيها، بما في ذلك الفنادق البوتيكية والمتاحف والكنائس.
أتشيريالي
تقع أتشيريالي على الشواطئ الشرقية لجزيرة صقلية، وتمتلئ بالشواطئ الصخرية والمياه الزرقاء والكنائس الباروكية، ويوجد فيها جبل إتنا الذي يعد مسؤولا عن الصخور البركانية التي تصطف على جانبي المياه والتي تعتبر مثالية للغوص في البحر البارد.
باسانو في تيفرينا
تقع بلدة باسانو في تيفرينا في لاتسيو، وبالرغم من صغر حجمها، إلا أنها مليئة بالآثار القديمة والمناظر الرومانسية التي لم تتغير منذ قرون، ويمكن الاستمتاع بزيارة مدرج المدينة وبرج الساعة وست كنائس رائعة في المكان للتعرف على مناظر وثروات وثقافة باسانو والاستمتاع بجمالها.
تروبيا
تقع تروبيا داخل مقاطعة فيبو فالنتيا، جنوب إيطاليا، وتعرف هذه المدينة باسم "لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط"، وهي موطن للمنحدرات والشواطئ الهادئة، وتتمتع تروبيا بإطلالة رائعة على دير سانتا ماريا ديل إيزولا، الذي يقع على قمة تل صخري.
بارد
تقع مدينة بارد في شمال غرب إيطاليا ويبلغ عدد سكانها 134 نسمة فقط، وتعرف بحصنها الذي يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر، وتشبه المدينة القصص الخيالية، وتعتبر من أكثر الأماكن التي يمكن الاستمتاع بها، ويوجد الكثير للقيام به، بما في ذلك المشي لمسافات طويلة والتسوق والغولف وركوب الخيل.
تيفولي
تيفولي مدينة إيطالية عريقة تتميز بالشوارع المرصوفة بالحصى والعديد من المقاهي، كما أنها موطن لاثنين من مواقع التراث العالمي لليونسكو، بما في ذلك الآثار القديمة لفيلا "هادريان" و "فيلا ديستي" الرائعة التي تعود إلى القرن السادس عشر.