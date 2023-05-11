تونس.. مخاوف من تأثر قطاع السياحة بعد هجوم جزيرة جربة

أثيرت مخاوف في تونس من انعكاس عملية جزيرة جربة على القطاع السياحي الذي يعد واحداً من القطاعات الحيوية في البلاد، وأحد روافد الاقتصاد الهامة للدولة.

واستذكر التونسيون حوادث مشابهة انعكست سلباً على القطاع السياحي، إلا أن ما زاد حدة هذه الاتهامات، هو أن عملية جزيرة جربة جاءت في توقيت حساس، مع قرب حلول فصل الصيف، الذي تحرص فيه الدولة على توفير الأمن والاستقرار.