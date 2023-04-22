مطار برلين يلغي رحلات المغادرة الاثنين المقبل بسبب الإضراب

دعت نقابة "فيردي" الألمانية إلى إضراب الاثنين المقبل بين موظفي الأمن بمطار برلين، في إطار نزاع دائر حول الأجور، مما دفع المطار إلى إلغاء جميع رحلات المغادرة في ذلك اليوم.

وقالت النقابة إنه من المقرر أن يبدأ الإضراب الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي (01.30 بتوقيت جرينتش)، وأن ينتهي في منتصف الليل (22.00 بتوقيت جرينتش).

وشهدت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، هذا العام، بعضا من أكثر الإضرابات تعطيلا للأعمال منذ عقود، إذ تضغط النقابات من أجل رفع الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.