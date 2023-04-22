مطار برلين يلغي رحلات المغادرة الاثنين المقبل بسبب الإضراب
دعت نقابة "فيردي" الألمانية إلى إضراب الاثنين المقبل بين موظفي الأمن بمطار برلين، في إطار نزاع دائر حول الأجور، مما دفع المطار إلى إلغاء جميع رحلات المغادرة في ذلك اليوم.
وقالت النقابة إنه من المقرر أن يبدأ الإضراب الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي (01.30 بتوقيت جرينتش)، وأن ينتهي في منتصف الليل (22.00 بتوقيت جرينتش).
وشهدت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، هذا العام، بعضا من أكثر الإضرابات تعطيلا للأعمال منذ عقود، إذ تضغط النقابات من أجل رفع الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويأتي الإضراب المزمع عقب إضرابات في أربعة مطارات ألمانية أخرى، وهي دوسلدورف وهامبورغ وكولون-بون وشتوتجارت، يومي الخميس والجمعة، حينما أُلغيت أكثر من 700 رحلة مغادرة.
وقال مطار برلين براندنبورغ في بيان: "نظرا لإضراب موظفي الأمن الذي تم إعلانه، لن يكون من الممكن إقلاع أي رحلات يوم الاثنين 24 أبريل"، مضيفا أن "رحلات الوصول ربما تتأثر".
وتتفاوض النقابة مع رابطة (بي.دي.إل.إس) لأمن المطارات للضغط من أجل زيادة الأجور للعاملين في المناوبات الليلية والمناوبات خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.