بعد تدميرها من قبل روسيا.. أوكرانيا تعيد بناء أكبر طائرة شحن في العالم سرًا

كشفت شركة أنتونوف الأوكرانية لصناعة الطائرات، عن إعادة بناء طائرة An-225 Mriya ـ أكبر طائرة شحن في العالم ـ في مكان سري.

وكانت الطائرة العملاقة رمزًا للصناعة الأوكرانية باعتبارها الأكبر في العالم، لكن تدميرها كان من أولى الضربات التي تلقتها البلاد بعد الغزو الروسي.

وأدى هجوم روسي على مطار أنتونوف في بلدة هوستوميل ـ بالقرب من العاصمة كييف ـ إلى تدمير الطائرة.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مايو الماضي، إن بلاده تعتزم إعادة بناء طائرة أخرى من طراز An-225 Mriya، بتكلفة 800 مليون دولار.

وقال يفين هافريلوف، المدير العام لشركة أنتونوف، لصحيفة بيلد الألمانية: "تم الانتهاء من 30% من إعادة البناء بالفعل، كما ستستخدم العديد من أجزاء الطائرة التي دمُرت لكن بأنظمة أكثر حداثة".

وعقب انهيار الاتحاد السوفيتي، كانت هناك طائرة واحدة من طراز An-225 قيد التشغيل، بالإضافة إلى نسخة أخرى غير مكتملة من الطائرة.