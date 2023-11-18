السياحة الألمانية تتصدر.. والقنصل: سلاسة الخدمات وتنوع الطبيعة

سجل عدد السياح الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ألمانيا نمواً ملحوظاً مؤخراً، حيث بلغ عدد الإقامات المسجلة بنسبة 40.9% خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الفائت، وفقاً لإحصائيات المكتب الوطني الألماني للسياحة في دبي.

وكشف المكتب عن زيادة لافتة بنسبة 593% في زيارات مواطني دول الخليج خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021.

وتقول السيدة سيبيله بفاف، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي، إن السياحة في بلادها "مزدهرة"، ومرد ذلك لعدة أسباب، منها "كثرة المواقع السياحية والتراثية والقديمة، والتنوع الجميل في المناخ والفصول الأربعة، وكذلك الخدمات والمرافق العامة التي توفرها الحكومة، فضلاً عن دور الجهات المختصة والمواطنين الكبير في الترويج للسياحة وتقديم الأفضل في هذا الشأن".