تعود إلى القرن الـ14.. اكتشاف لوحة فسيفسائية بطول 12 مترا في سوريا
أعلنت الحكومة السورية عن اكتشاف أثري "استثنائي وغير مسبوق"، في منطقة الرستن التابعة لمحافظة حمص في سوريا.
والاكتشاف الأثري، الذي تم التوصل إليه بعد عمليات تنقيب، هو عبارة عن "لوحة فسيفسائية"، بطول 12 مترا وعرض 6 أمتار، تعود للنصف الثاني من القرن الرابع الميلادي، وفقًا لرئيس دائرة الترميم في مديرية آثار حمص، يامن صالح.
وقال الدكتور همام سعد، مدير عام مديرية التنقيب في سوريا، إن "اللوحة الفسيفسائية تتحدث عن الميثيولوجيا الإغريقية والإلياذة ومعركة طروادة الشهيرة وملاحم هوميروس وحرب القناطير، وتسلط الضوء على الحضارتين اليونانية والرومانية".
في حين أكد مدير عام الآثار والمتاحف في سوريا، محمد نظير عوض، أنه "رغم الحرب والحصار وتداعيات الزلزال الكارثي، إلا أنها تواصل عمليات التنقيب"، لافتًا إلى أن سوريا "وجهة هامة للسياحة التاريخية".
ووصف رئيس دائرة الآثار الكلاسيكية في مديرية الآثار والمتاحف حيدر يوسف، من جهته، اللوحة الفسيفسائية بـ"الضخمة"، وأُطلق عليها اسم "أخيل" نسبةً إلى القائد الأسطوري الإغريقي، لافتًا إلى أنه رغم أن اللوحة مخربة إلا أنها تكشف عن موطن حضارات سالفة مرت من هنا.