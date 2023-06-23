تعود إلى القرن الـ14.. اكتشاف لوحة فسيفسائية بطول 12 مترا في سوريا

وقال الدكتور همام سعد، مدير عام مديرية التنقيب في سوريا، إن "اللوحة الفسيفسائية تتحدث عن الميثيولوجيا الإغريقية والإلياذة ومعركة طروادة الشهيرة وملاحم هوميروس وحرب القناطير، وتسلط الضوء على الحضارتين اليونانية والرومانية".

في حين أكد مدير عام الآثار والمتاحف في سوريا، محمد نظير عوض، أنه "رغم الحرب والحصار وتداعيات الزلزال الكارثي، إلا أنها تواصل عمليات التنقيب"، لافتًا إلى أن سوريا "وجهة هامة للسياحة التاريخية".