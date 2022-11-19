تعرف على أرخص شركات الطيران حول العالم
هناك العديد من شركات الطيران المختلفة في جميع أنحاء العالم، والتي تقدم خدمات ويفضل العديد من المسافرين اختيار شركات الطيران التي تقدم لهم خدمات مثالية مقابل أموالهم.
وباعتبار أن التكلفة عامل مهم عند اختيار شركة الطيران، فالعثور على شركة طيران ميسورة التكلفة أمر جيد للمسافرين.
وفيما يلي أكثر شركات الطيران التي تقدم خدماتها بأسعار معقولة.
طيران آسيا
تم تصنيف شركة "طيران آسيا" عدة مرات باعتبارها أرخص شركة طيران في العالم، واحتفظت الشركة بهذا اللقب لمدة تسعة أعوام متتالية، لذا فهي واحدة من شركات الطيران المفضلة للأشخاص ذوي الميزانية المحدودة.
وبالرغم من أسعارها المنخفضة، تمتلك شركة طيران آسيا أفضل الطائرات والطيارين وخدمة العملاء وطاقم الطائرة، لذا فهي تقدم خدمات جيدة للمسافرين.
جيت بلو
تعد خطوط "جيت بلو" الجوية شركة طيران أمريكية منخفضة التكاليف، وبدأت الشركة في نيويورك عام 1998، وحافظت على قاعدة عملائها وحسنت خدماتها باستمرار، كما قامت بتجهيز نفسها بأفضل الطائرات لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.
وتم تصنيف "جيت بلو" في المرتبة الثانية من حيث الأسعار المعقولة لخطوط الطيران في العالم، وفي المقابل تقدم خدمات جيدة بتكلفة منخفضة، ومن المعروف أن طائراتها مجهزة بتلفزيون مع قنوات فضائية.
الخطوط الجوية النرويجية
تعد الخطوط الجوية النرويجية شركة طيران منخفضة التكلفة للغاية، وتمتلك هذه الشركة بعضًا من أفضل الطائرات والخدمات في جميع أنحاء العالم، وتقدم خدمات مميزة لكل من الركاب والبضائع؛ مما يجعلها مفضلة لكثير من الأشخاص في النرويج والدول المجاورة.
إيزي جيت
تعد "إيزي جيت" شركة طيران بريطانية خاصة تعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة، وعلى مدار العقدين الماضيين، قدمت الشركة خدمات جيدة مع خفض التكاليف حتى أصبحت واحدة من أكثر شركات الطيران بأسعار معقولة في العالم.
وتعمل إيزي جيت في أكثر من 800 وجهة في جميع أنحاء أوروبا، بالإضافة إلى ذلك، فهي مجهزة بأكثر من 230 طائرة إيرباص.
خطوط جيت ستار الجوية
تعد خطوط جيت ستار الجوية شركة طيران أسترالية منخفضة التكلفة، وكان قد تم إنشاؤها من قبل الخطوط الجوية الوطنية الأسترالية كشركة فرعية منخفضة التكلفة، وبالفعل نجحت في تقديم خدمات بأسعار معقولة.
وتم تجهيز الشركة بالعديد من الطائرات الحديثة، مثل: Boeing 787 Dreamliners و Airbus A320.
فيرجن أمريكا
تعد "فيرجن أمريكا"، شركة طيران أمريكية تعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة، وتتمتع بخدمات جيدة ومناسبة للأشخاص ذوي الميزانية المحدودة.
وتتمتع الشركة بشعبية كبيرة بين العديد من الأشخاص، بما في ذلك الأجانب، حيث تعمل في العديد من الوجهات.
أير آسيا إكس
تعد خطوط "أير آسيا إكس" سابع شركة طيران ميسورة التكلفة في العالم، وهي شركة تابعة لشركة AirAsia منخفضة التكلفة في ماليزيا، وتم تزويد شركة الطيران بالعديد من طائرات إيرباص A330-3000 التي تقدم أداءً جيدًا بأسعار معقولة.
خطوط ساوث ويست الجوية
تعد خطوط ساوث ويست الجوية من بين أكبر شركات الطيران في العالم، إلا أنها واحدة من أرخص الخطوط الجوية، وتمتلك شركة الطيران أكثر من 700 طائرة بوينغ 737، والتي تمكنها من تقديم رحلات عالية الجودة للركاب إلى أجزاء مختلفة من العالم.
أزول البرازيل
تعد أزول البرازيل شركة طيران برازيلية تقدم خدمات عالية الجودة مع طاقم خبير، وتمتلك الشركة العديد من طائرات Embraer و Airbuses و ATR التي تعمل بشكل أساسي داخل البرازيل.
كما تسير الشركة رحلات إلى أوروبا والولايات المتحدة؛ مما يجعلها وجهة مفضلة للعديد من الأشخاص ذوي الميزانية المحدودة.