تعرّف على أكثر الوجهات بحثًا في "غوغل" خلال 2022

اقترب عام 2022 من نهايته، وباعتبار أن هذا العام شهد طفرة كبيرة في تخفيف القيود الخاصة بالسفر في أعقاب جائحة فيروس "كورونا"، فقد بدأ الكثيرون بالسفر إلى الخارج للعمل أو الترفيه.

وشهد هذا العام زيادة كبيرة في البحث عن الوجهات المعروفة من خلال محرك البحث الشهير "غوغل"، حيث يتوق الأشخاص إلى إعادة التواصل أو القيام بالأنشطة أو تجربة أشياء جديدة من خلال السفر، وفيما يلي أكثر الوجهات التي تم البحث عنها هذا العام:

لندن

هي عاصمة المملكة المتحدة وأكبر مدنها، وهي مدينة جديرة بالزيارة لأي سائح يزور بريطانيا، حيث تمتلئ بالعديد من الأماكن الرائعة، فهي موطن للمعارض والمتاحف الجميلة التي تعطي الزوار تجربة فريدة من نوعها، كما يمكن الاستمتاع بزيارة الأسواق الراقية في شوارع لندن.