تعرّف على أكثر الوجهات بحثًا في "غوغل" خلال 2022
اقترب عام 2022 من نهايته، وباعتبار أن هذا العام شهد طفرة كبيرة في تخفيف القيود الخاصة بالسفر في أعقاب جائحة فيروس "كورونا"، فقد بدأ الكثيرون بالسفر إلى الخارج للعمل أو الترفيه.
وشهد هذا العام زيادة كبيرة في البحث عن الوجهات المعروفة من خلال محرك البحث الشهير "غوغل"، حيث يتوق الأشخاص إلى إعادة التواصل أو القيام بالأنشطة أو تجربة أشياء جديدة من خلال السفر، وفيما يلي أكثر الوجهات التي تم البحث عنها هذا العام:
لندن
هي عاصمة المملكة المتحدة وأكبر مدنها، وهي مدينة جديرة بالزيارة لأي سائح يزور بريطانيا، حيث تمتلئ بالعديد من الأماكن الرائعة، فهي موطن للمعارض والمتاحف الجميلة التي تعطي الزوار تجربة فريدة من نوعها، كما يمكن الاستمتاع بزيارة الأسواق الراقية في شوارع لندن.
هو تشي منه
تعد مدينة هو تشي منه أكبر مدن فيتنام، وباعتبارها مركزاً اقتصادياً وعاصمة ثقافية لفيتنام، تفتخر المدينة بوجود ناطحات السحاب الشاهقة والمعابد التراثية والشوارع الصاخبة ومأكولات الشارع اللذيذة والحياة الليلية المزدهرة والمعالم التاريخية الجذابة.
باريس
تعد باريس واحدة من أكبر المراكز الاقتصادية والثقافية الهامة في السياسة والعلوم والترفيه والإعلام والأزياء والفنون؛ لذا تعتبر واحدة من المدن الرئيسة في العالم.
تستضيف باريس حوالي 28 مليون سائح سنويًا، مما يجعلها الوجهة السياحية الأولى في العالم، وتمتلك المدينة 4 من مواقع التراث العالمي، كما تضم العديد من المتاحف والأماكن التاريخية الجاذبة للسياح.
دلهي
تعد دلهي من أكبر المدن في الهند، وتتمتع المدينة بالعديد من المعالم والمباني الأثرية والمعمارية، بالاضافة إلى الحدائق والمتاحف الجميلة.
تورونتو
تعتبر تورنتو أكبر مدن كندا والعاصمة التجارية للبلاد، وهي إحدى أكثر مدن العالم تنوعًا من حيث نسبة المقيمين غير المولودين فيها، كما أنها واحدة من أفضل مدن العالم في المعيشة.
روما
تعد روما عاصمة إيطاليا من أجمل المدن الأوروبية التي تلبي احتياجات المسافرين وتمتلك العديد من المعالم الوفيرة والثقافة الفريدة والأحياء الكلاسيكية والأطلال القديمة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام، وتعتبر أكثر المدن ذات جاذبية سياحية في إيطاليا، ويعد متحف الفاتيكان والكولوسيوم من بين أكثر 50 وجهة سياحية زيارة في العالم.
مومباي
تعد مومباي العاصمة المالية والتجارية والترفيهية في الهند، كما تعتبر واحدة من المراكز التجارية العشرة الأولى في العالم من حيث التدفق المالي العالمي، وهي ثامن أكبر مدينة في العالم من حيث عدد المليارديرات، وتشتهر بصناعة السينما والتلفزيون والمعروفة باسم بوليوود.
فانكوفر
تعتبر مدينة فانكوفر الكندية من أشهر الوجهات السياحية في العالم، وتعتبر السياحة ثاني أكبر مورد اقتصادي للمدينة، وبالنسبة للسياح، فإن هذه المدينة من أجمل الوجهات السياحية في العالم.
لشبونة
لشبونة هي عاصمة البرتغال وأكبر مدنها، وهي واحدة من أقدم المدن في العالم وتضم العديد من الميادين والكاتدرائيات والمعالم التاريخية والمقاهي والمحلات المذهلة.
نيويورك
تعد مدينة نيويورك أحد أهم مراكز التجارة والمال في العالم، كما أنها عاصمة اقتصادية للولايات المتحدة؛ بسبب وجود العديد من الشركات والبنوك العالمية، وتوصف نيويورك بأنها العاصمة الثقافية والاقتصادية للعالم.
يوجد في نيويورك العديد من المباني من مختلف التصاميم المعمارية الحديثة والقديمة أيضًا، ويزورها ملايين السياح سنويًا، وتشمل الوجهات السياحية للمدينة مبنى إمباير ستيت وتمثال الحرية وجزيرة إيليس ومتحف المتروبوليتان للفنون وسنترال بارك.