"سان بطرسبورغ".. عاصمة قيصر روسيا بلا سياح أجانب

الأجانب مقاطعون والروس مجبورون

يقول الخبير الاقتصادي الروسي وصاحب مجموعة سياحية في مدينة سان بطرسبورغ، أندريه نيفزلين، إن العقوبات الغربية وفصل روسيا عن نظام سويفت أدى إلى انخفاض دخول الأجانب بشكل كبير إلى البلاد.

ويضيف نيفزلين لـ"إرم نيوز" أن "عملية تخطيط أي رحلة سياحية بالنسبة للأوروبيين، لهذه المدينة باتت عملية معقدة".

ويتابع: "في البداية كان هناك رحلات بحرية تصل من الدول الأوروبية الى المدينة عبر خليج فنلندا، ولا تستغرق الوقت الكبير لقرب المسافة المقطوعة بحرا، من دول كفنلندا، وأستونيا، وحتى من السويد، لكن مع العقوبات والموقف الغربي من روسيا، توقفت هذه الرحلات بشكل شبه كامل".

ويستكمل حديثه: "لكن رغم ذلك نشهد زيادة في السياحة الداخلية، فمثلما بات السائح الأوروبي، يعاني للوصول إلى روسيا، فالسائح الروسي أيضا يعاني للخروج منها، وهو ما دفع الكثيرين للاعتماد على الوجهات الداخلية".

وأردف: "لم يعد من السهل للسائح الروسي التحرك بسهولة، واقتصرت وجهته السياحية إلى تركيا ومصر والإمارات، وهذا ما دفعه لاختيار وجهات داخلية أقل تكلفة".