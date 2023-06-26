بعيدا عن روما وفلورنسا... مدن إيطالية ساحرة تستحق الاكتشاف

"كاستيلساردو" في جزيرة سردينيا

يعود تاريخ هذه القرية الجنوبية الساحرة إلى القرون الوسطى، حيث تأسست على يد عائلة "دوريا" التي تتحدر من مدينة "جنوى" في القرن الثاني عشر.

وتقع القرية في مقاطعة "ساساري" وسط خليج " أسينارا"، وهي تشتهر في المقام الأول بقلعتها الشامخة الواقعة على نتوء صخري، وتطل على مناظر خلابة للبحر.

وإضافة إلى حصنها الرائع، تزخر "كاستيلساردو" بعدد كبير من الشواطئ الرملية، وهي مشهورة بمطبخها الغني بالأطباق التقليدية مثل حساء السمك وسرطان البحر.