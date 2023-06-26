بعيدا عن روما وفلورنسا... مدن إيطالية ساحرة تستحق الاكتشاف
قد لا تمر رحلة إلى إيطاليا دون زيارة مدنها المذهلة والشهيرة مثل روما وفلورنسا التي تزدحم شوارعها بالسياح خاصة في فصل الصيف، لكن لمن يريد التمتع بكل ما تقدمه إيطاليا من تاريخ وفنون وماكولات شهية بعيدا عن المواقع السياحية المكتظة، هناك العديد من المناطق الأخرى التي لا تقل جمالا عن تلك المعروفة، والتي ستجعل الرحلة ناجحة بامتياز، ومن بين تلك المدن:
"كاستيلساردو" في جزيرة سردينيا
يعود تاريخ هذه القرية الجنوبية الساحرة إلى القرون الوسطى، حيث تأسست على يد عائلة "دوريا" التي تتحدر من مدينة "جنوى" في القرن الثاني عشر.
وتقع القرية في مقاطعة "ساساري" وسط خليج " أسينارا"، وهي تشتهر في المقام الأول بقلعتها الشامخة الواقعة على نتوء صخري، وتطل على مناظر خلابة للبحر.
وإضافة إلى حصنها الرائع، تزخر "كاستيلساردو" بعدد كبير من الشواطئ الرملية، وهي مشهورة بمطبخها الغني بالأطباق التقليدية مثل حساء السمك وسرطان البحر.
"إيسكيا" في إقليم كامبانيا
تقع هذه الجزيرة البركانية في خليج نابولي، وهي تشبه الى حد كبير جزيرة " كابري" لكنها أكثر هدوءا منها، لا سيما في فصل الصيف، وفيها العديد من الحمامات الحرارية التي توفر فرصة مثالية للاسترخاء .
ومن المعالم الشهيرة في الجزيرة قلعة "أراجون" التي بنيت في القرن الخامس عشر على يد ألفونسو الخامس، ملك أراجون.
وعلى الساحل الجنوبي للجزيرة، يمكن الاستمتاع بقضاء يوم على الشواطئ الرائعة أو القيام بجولة في الغابات المجاورة وكروم العنب.
"نارني" في إقليم أومبريا
تعِد "نارني" زوارها بالحصول على تجربة إيطالية مميزة، فهذه القرية الواقعة على قمة تلّ يطل على مناظر خلابة للريف الإيطالي، تعتبر جوهرة حقيقة مخفية، إذ إنها خالية تقريبا من زحمة السياح.
من معالم القرية المميزة، متحف "Civic" الذي يضم قطعا فنية رائعة، إضافة الى كاتدرائية سان جوفينالي التي بنيت عام 1004 فضلا عن قصر "دي بريوري" الذي بني على الطراز القوطي، وقصر ديل بوديستا الذي يعود تاريخ بنائه الى القرن الثاني عشر.
ولا تكتمل زيارة "نارني" دون تذوق المأكولات المحلية، خاصة طبق معكرونة مانفريجولي مع جبنة البيكورينو.
"سيراكوزي" في جزيرة صقلية
مدينة تاريخية ساحرة أسسها الإغريق حوالي عام 734 قبل الميلاد، تمتاز بالعمارة اليونانية والرومانية والعربية والكنائس المبنية على طراز الباروك والقصور القديمة.
الطريقة المثلى لاستكشاف خفايا وجمال هذه المدينة هي من خلال المشي عبر شوارعها المتعرجة، هذا إضافة إلى الاستمتاع بغروب الشمس فوق البحر الأبيض المتوسط.
ومن معالم المدينة الشهيرة المسرح اليوناني المهيب، والساحة الرومانية التي كانت تشهد قديما معارك المصارعين، إضافة الى حديقة نباتية رائعة تضم مجموعة من الكهوف تم استخراج الحجر الجيري منها لبناء المدينة.
"ماتيرا" في إقليم بازيليكاتا
يشار إلى ماتيرا إلى أنها "المدينة الأكثر روعة في إيطاليا"، وتمت تسميتها في عام 2022 في المدينة الأكثر ترحيبا على وجه الأرض، وهذا يعني للكثيرين أنها تستحق القيام برحلة إليها، قبل أن تصبح نقطة جذب سياحي.
"ماتيرا" الواقعة في جنوب إيطاليا تعرف كذلك باسم مدينة الكهوف والحجارة، إذ إنها منحوتة بالكامل على تلّ جبلي وَعِر, ويعود تاريخها إلى العصر الحجري القديم.
وفي عام 1993 دخلت المدينة قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، وهي تتميز بمبانيها الأثرية وإطلالتها البانورامية ومتاحفها، فضلا عن سكانها المحليين الودودين ومطبخها اللذيذ.
المصدر: موقع "Idealista"