ماذا تخفي نافبليون العاصمة الأولى لليونان الحديثة خلف أسوارها؟
تُعرف مدينة "نافبليون" الصغيرة، من قبل كل اليونانيين، بأنها أول عاصمة لليونان الحديثة، لكنها غير معروفة نسبيًا لبقية العالم، على الرغم من أن لها تاريخا حافلا بالأحداث على امتداد آلاف السنين، وسحرا خاصا يطغى على شوارعها ومعالمها الأثرية.
تاريخ غني بالأساطير
كانت منطقة "نافبليون" الحديثة مأهولة بالسكان منذ السنوات الأولى في العصور القديمة، وبحسب العالم الجغرافي "سترابو"، فقد تمّ بناء أسوار المدينة القديمة من قبل "العملاق الهائل" المعروف في الأساطير اليونانية، الذي أتى من منطقة "ليكيا" في الأناضول، لحماية المدينة.
وتقع "نافبليون" بالقرب من موقع "Mycenae" القديم، الذي كان مركز الحضارة الميسينية، والتي ازدهرت في أواخر العصر البرونزي، وفقًا لما ذكر موقع "Greek Reporter".
ولعبت "نافبليون" دور مدينة ساحلية لمدينة "أرغوس" المجاورة، التي تعد واحدة من أقدم المدن المأهولة باستمرار في العالم، ويُعتقد أن المنطقة أخذت اسمها من "نوبليوس"، ابن بوسيدون، إله البحر، وملكته أميمون.
وشهدت المدينة العديد من الحكام على مرّ العصور، بدءا من سكان "أرغوس" إلى الرومان، مرورا بالبيزنطيين والفرنجة وصولا إلى حكام البندقية والأتراك، وكانت المدينة دائمًا محط اهتمام كبير نظرًا لموقعها الحيوي كميناء في شرق بيلوبونيز.
سنواتها الأولى
أصبحت مدينة "نافبليون" قاعدة للحكومة اليونانية الثورية في الـ18 من شهر كانون الثاني/يناير لعام 1823، وذلك بعد أقل من عامين على اندلاع الثورة ضد الاحتلال التركي.
وفي عام 1827، حدّدت الجمعية الوطنية الثالثة لتريزينا مدينة "نافبليون" بأنها "كاتدرائية الحكومة"، ما جعل الميناء القديم رسميًا أول عاصمة لليونان على الإطلاق.
كان ذلك في وقت واصلت القوات الثورية اليونانية القتال ضد بعضها البعض، إذ إن البلاد كانت تعاني من حرب أهلية مدمّرة، حتى قبل أن يتم تحريرها من الأتراك.
وبسبب الحرب الأهلية والمواجهات المستمرة بين الفصائل السياسية للقوات اليونانية ، تقرّر نقل قاعدة الحكومة اليونانية إلى جزيرة "إيجينا" لأن "نافبليون" لم تعد آمنة.
واستمر ذلك "الوضع المؤسف" لمدة عامين، حيثُ أن بين عامي 1827 و1829، كانت "إيجينا" بمثابة العاصمة الفعلية للدولة اليونانية الوليدة، ورغم ذلك، ظلت نافبليون "كاتدرائية الحكومة"، ولعبت دور عاصمة اليونان حتى عام 1834، عندما أصبحت أثينا العاصمة الجديدة للبلاد.
نافبليون الحديثة
وتمكّنت مدينة "نافبليون" من الاحتفاظ بطابعها الجميل والتقليدي، على الرغم من الهجمة العمرانية الحديثة في اليونان في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، عندما تمّ هدم العديد من المباني الجميلة في البلاد.
وبسبب تأثرها بمدينة البندقية حافظت الهندسة المعمارية في "نافبليون" على طابعها الغني بالألوان، هذا إضافة إلى العديد من العناصر التقليدية والكلاسيكية الجديدة التي لا تزال ظاهرة في جميع أنحاء المدينة.
وأصبحت "نافبليون" هذه المدينة الجميلة التي تتمتع بمناخ مشمس ومعتدل، واحدة من أكثر الأماكن التي يقصدها اليونانيون خلال العطلات، كما تتمتع بشعبية كبيرة لدى السياح الألمان والدول الاسكندنافية.