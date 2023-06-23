ماذا تخفي نافبليون العاصمة الأولى لليونان الحديثة خلف أسوارها؟

تُعرف مدينة "نافبليون" الصغيرة، من قبل كل اليونانيين، بأنها أول عاصمة لليونان الحديثة، لكنها غير معروفة نسبيًا لبقية العالم، على الرغم من أن لها تاريخا حافلا بالأحداث على امتداد آلاف السنين، وسحرا خاصا يطغى على شوارعها ومعالمها الأثرية.

تاريخ غني بالأساطير

كانت منطقة "نافبليون" الحديثة مأهولة بالسكان منذ السنوات الأولى في العصور القديمة، وبحسب العالم الجغرافي "سترابو"، فقد تمّ بناء أسوار المدينة القديمة من قبل "العملاق الهائل" المعروف في الأساطير اليونانية، الذي أتى من منطقة "ليكيا" في الأناضول، لحماية المدينة.

وتقع "نافبليون" بالقرب من موقع "Mycenae" القديم، الذي كان مركز الحضارة الميسينية، والتي ازدهرت في أواخر العصر البرونزي، وفقًا لما ذكر موقع "Greek Reporter".