"الخطوط الكويتية" تنتظر تعويضات من "إيرباص" بسبب تأخرها في تسليم طائرات

تنتظر شركة الخطوط الجوية الكويتية، تعويضات من شركة "إيرباص"، بسبب التأخير في تسليم طائرات تجارية، وفق ما كشف رئيس الخطوط عبد المحسن سالم الفقعان.

وقال الفقعان في معرض دبي للطيران، "نناقش الأمر معهم. سيكون هناك بعض التعويضات من إيرباص نفسها، وعليهم أن يفعلوا ذلك لأننا تأثرنا"، مضيفا أن "تأخير التسليم اضطر شركة الطيران لتعديل شبكتها وإعادة جدولة الرحلات، دون تحديد مدة التأخير أو نوع الطائرات التي تأخر تسليمها".

وأشار الفقعان إلى أن "شركة الطيران تخفض عدد رحلاتها في خطوط معينة في الشرق الأوسط وتركيا بسبب تراجع الطلب على بعض الوجهات بنسبة تصل إلى 50% نتيجة للحرب بين إسرائيل وحركة حماس"، موضحا أن "الكويت نقطة إقلاع أو هبوط لنحو 60% من ركاب الشركة، ونقطة مرور لنسبة 40% من عملاء الشركة".