شركات طيران تعلق رحلاتها مع السودان

علقت شركة مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية، اليوم السبت، الرحلات الجوية من وإلى العاصمة السودانية الخرطوم، إثر الصراع المحتدم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت شركة مصر للطيران، في بيان اليوم السبت، نقلته رويترز، إنها "علقت الرحلات الجوية من وإلى الخرطوم لمدة 72 ساعة بعد اشتباكات عسكرية في العاصمة السودانية".

من جانبها، قالت الخطوط الجوية السعودية، إنها قررت تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر، على خلفية ما تعرضت له طائرتها في مطار الخرطوم الدولي.

وقالت الخطوط السعودية في بيان "إن طائرتها من طراز إيرباص A330 بالرحلة رقم SV458 ، قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها باتجاه الرياض، في تمام الساعة السابعة بالتوقيت العالمي، من صباح اليوم السبت 15 أبريل".