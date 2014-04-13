القرية العالمية في دبي تودع 5 ملايين زائر

أغلقت القرية العالمية في دبي أبوابها بعد ان استقبلت أكثر من خمسة ملايين زائر خلال موسمها الثامن عشر الأطول على الإطلاق، واعدة الجماهير بمزيد من الترفيه و التميز في الموسم المقبل.

وتوافد أكثر من خمسة ملايين زائر الى القرية العالمية في موسمها الثامن عشر الذي انطلق في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2013 الفائت، وقدمت القرية العالمية فرصة لزوار دولة الإمارات والمقيمين فيها للاستمتاع بفعاليات عيد الأضحى في أجواء احتفالية مميزة وتم تمديد الموسم حتى 12 نيسان/ أبريل ليصل عدد أيام فعالياتها الى 190 يوماً .

وتضمن الموسم الثامن عشر من فعاليات " القرية العالمي" في دبي مجموعة كبيرة من العروض المبهرة والثقافية والترفيهية ، زاد عددها عن 12 ألف عرض. ومن أهم العروض التي لاقت استحسان الزوار وجذبت اعداداً كبيرة عروض أسياد البرق ونجوم كرة السلة وسيرك الدرجات الهوائية الصينية وسكاي ويل وعروض الدرجات النارية المبهرة وعروض قصص الأطفال العالمية على الجليد والعرض الناري المبهر.

و أعلن أحمد حسين الرئيس التنفيذي للعمليات بالقرية العالمية موعد انطلاق الموسم القادم من القرية العالمية في دبي قائلاً: "مع ختام فعاليات هذا الموسم الناجح قررت إدارة القرية العالمية الإعلان عن توقيت موسمها الجديد الذي سيبدأ في 6 نوفمبر 2014 ويستمرّ حتى 11 ابريل 2015 ومع تحديد موعد الموسم القادم سنتمكّن من تغطية أهم مواسم الجذب السياحي في دبي وضمان استمتاع زوار القرية العالمية أطول فترة ممكنة خصوصا في مناخ دبي في هذا الوقت من السنة".