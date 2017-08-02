الإمارات تصدر تأشيرات دخول جديدة لأراضيها

المصدر: د ب أ

أعلنت الإمارات إصدار تأشيرات جديدة تتيح للمرضى دخول الدولة للعلاج مدة 90 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة.

وقال مسؤولون في وزارة الداخلية الإماراتية للصحفيين اليوم الأربعاء، إن الخدمة الجديدة تتيح للمرضى الحصول على “تأشيرة الزيارة العلاجية للدولة بشكل فردي أو جماعي، لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة، وبطلب من المستشفى المعالج داخل الإمارات”.

وقال العميد عزيز العامري، مدير عام المنافذ والمطارات بالوزارة إنه سيتم “الإطلاق التجريبي لإصدار التأشيرة العلاجية اعتباراً من يوم الأحد المقبل”.

وذكر أن التأشيرة الجديدة “ستسهم في دعم القطاع الصحي وإثراء مكانة أبوظبي عالمياً كونها أصبحت عنواناً لخدمات الرعاية الصحية المتميزة”.