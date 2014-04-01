"جولدز جيم" يفوز بأفضل سلسلة نوادي رياضية في الإمارات

دبي - اختارت محطة الأغاني الإذاعية "راديو فيرجين دبي" نادي "جولدز جيم الإمارات" – أكبر سلسلة من النوادي الرياضية و عضو في مجموعة الأهلي القابضة في الإمارات كأفضل سلسلة نوادي رياضية في الإمارات من خلال استفتاء عام أجرته الإذاعة.

وشارك في الاستفتاء المنعقد من 16 إلى 19 مارس/ آذار مستمعون من مختلف الأعمار ليفوز النادي في النهاية بفارق كبير في الأصوات.

وقال نتيش سيبران، رئيس العمليات بجولدز جيم الإمارات، "يسعدنا أن عملاءنا يقدرون جهودنا في رفع الوعي بفوائد أسلوب الحياة الذي يتسم بالنشاط، من خلال خلق بيئة اجتماعية مشجعة ومحفزة على المحافظة على اللياقة البدنية".

ومن جانبه، قال علي السماحي، رئيس المشاريع بمجموعة الوطنية القابضة: "إن نوادي جولدز جيم الإمارات توفر أماكن حصرية مناسبة للرياضيين المحترفين، والعائلات أيضاً".