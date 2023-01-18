مستعمرة ديدان.. نفق مهجور في أستراليا يصبح من أهم المناطق السياحية بالعالم (صور)
تعتبر مدينة "هيلينسبورغ" الأسترالية موطنًا لواحد من أكثر الأماكن روعة على هذا الكوكب، والتي أصبحت عامل جذب سياحي دولي.
واعتبر نفق Helensburgh Glow Worm واحدًا من أهم الأماكن في أستراليا، وكان في السابق عبارة عن نفق سكة حديد مهجور في مدينة هيلينسبورغ، بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، واشتهر بقصص الأشباح المحيطة به ومستعمرة الدود المضيء التي تمنحه توهجه الأزرق الرائع.
عرف النفق في الأصل باسم "نفق متروبوليتان"، ويبلغ طوله 624 مترًا، وتم افتتاحه في نهاية القرن التاسع عشر، وتحديدًا في الأول من يناير عام 1889، وكان يستخدم لنقل الفحم من المنجم المحلي إلى الضواحي، وظل يعمل حتى عام 1915 حتى تم إغلاقه رسميًّا.
يشار إلى أنه تم إغلاق النفق بعد عقدين من افتتاحه؛ لأنه أصبح غير آمن للركاب، وظل مهجورًا حتى منتصف التسعينيات حتى تحول إلى مخزن لأغراض التعدين، ولعل اللافت للنظر أنه أصبح مستعمرة للديدان المتوهجة، وهي مجموعة من يرقات الحشرات للإناث البالغات التي تتوهج من خلال الإضاءة الحيوية.
وعقب وقت من هجره، تناسى الناس وجوده على الإطلاق، حتى قررت شركة Metropolitan Colliery في عام 1995 تجفيف النفق الذي غمرته المياه وإزالة الأنقاض الموجودة فيه، وأدت جهودهم في النهاية إلى تحوله لمشهد طبيعي فريد، حيث أصبح النفق موطنًا لمستعمرة من الديدان المتوهجة التي أصبحت منذ ذلك الحين واحدة من أكبر مستعمرات نيو ساوث ويلز.
وغطت هذه الديدان سقف النفق، وكان يشع منها ضوء أزرق مميز في الليل، وأنتج هذا التلألؤ الحيوي عرضًا ضوئيًّا طبيعيًّا رائعًا يجذب السكان، وتهافت عليه الناس من جميع أنحاء أستراليا لمشاهدة عرض الضوء الطبيعي بأنفسهم.
وبعد أن انتشرت الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهذا النفق على "فيسبوك" و"إنستغرام"، أصبح النفق عامل جذب سياحي دولي، وتردد عليه الكثيرون لالتقاط الصور متجاهلين التحذيرات بعدم وميض الأضواء في النفق أو تشغيل "الفلاش"؛ ما تسبب في تضاؤل عدد الديدان المتوهجة في النفق.
وخوفًا من تلاشي الظاهرة الطبيعية غير العادية للأبد، قامت منظمة Helensburgh Landcare بتقييد الوصول المؤقت إلى النفق منذ يناير عام 2019؛ للسماح للديدان المتوهجة بالتكاثر، ومن غير الواضح ما إذا كان النفق مفتوحًا أو مغلقًا حاليًّا للزوار.