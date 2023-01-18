مستعمرة ديدان.. نفق مهجور في أستراليا يصبح من أهم المناطق السياحية بالعالم (صور)

عرف النفق في الأصل باسم "نفق متروبوليتان"، ويبلغ طوله 624 مترًا، وتم افتتاحه في نهاية القرن التاسع عشر، وتحديدًا في الأول من يناير عام 1889، وكان يستخدم لنقل الفحم من المنجم المحلي إلى الضواحي، وظل يعمل حتى عام 1915 حتى تم إغلاقه رسميًّا.

يشار إلى أنه تم إغلاق النفق بعد عقدين من افتتاحه؛ لأنه أصبح غير آمن للركاب، وظل مهجورًا حتى منتصف التسعينيات حتى تحول إلى مخزن لأغراض التعدين، ولعل اللافت للنظر أنه أصبح مستعمرة للديدان المتوهجة، وهي مجموعة من يرقات الحشرات للإناث البالغات التي تتوهج من خلال الإضاءة الحيوية.

وعقب وقت من هجره، تناسى الناس وجوده على الإطلاق، حتى قررت شركة Metropolitan Colliery في عام 1995 تجفيف النفق الذي غمرته المياه وإزالة الأنقاض الموجودة فيه، وأدت جهودهم في النهاية إلى تحوله لمشهد طبيعي فريد، حيث أصبح النفق موطنًا لمستعمرة من الديدان المتوهجة التي أصبحت منذ ذلك الحين واحدة من أكبر مستعمرات نيو ساوث ويلز.