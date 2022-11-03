الأحياء الصينية في أمريكا.. روح آسيوية تستوطن العالم الجديد
نشر الصينيون ثقافتهم النابضة بالحياة وتقاليدهم المميزة ومأكولاتهم اللذيذة عندما هاجروا إلى أجزاء كثيرة من العالم، وكوّن بعض هؤلاء المهاجرين مجتمعًا وثيقًا في أماكنهم الجديدة.
وتسمى مجتمعات الصينيين بـ Chinatowns وهي منتشرة في العديد من البلدان، وهناك العديد من الأحياء الصينية في الولايات المتحدة على وجه التحديد، وتقدم هذه الأحياء تجارب فريدة للمسافرين، مما يجعلها وجهات مثالية للسياح الذين يرغبون في استكشاف أماكن جديدة بعيدة عن الأماكن المزدحمة.
ورصد موقع "ذا ترافيل" قائمة بالأحياء الصينية التي يمكن الاستمتاع بزيارتها في أمريكا.
الحي الصيني في مانهاتن
يوجد في الحي الصيني في مانهاتن، أكبر عدد من الصينيين في نصف الكرة الغربي، ويمتلئ هذا الحي بالعديد من المعالم السياحية أيضًا.
ولمحبي التاريخ، يمكن زيارة متحف الصينيين في أمريكا ثم التنزه في بعض الشوارع مثل فوير، كما يمكن تجربة الأطعمة اللذيذة في المطاعم الموجودة في الحي.
الحي الصيني في سان فرانسيسكو
يعد الحي الصيني في سان فرانسيسكو هو أقدم الأحياء الصينية، ويوجد في هذا الحي مجموعة من الشوارع والأزقة المزدحمة، كما يضم متاجر لبيع الهدايا التذكارية.
ومع ذلك، هناك 4 مبان مميزة يجب على السائحين زيارتها وهي Bank of Canton و Bank of America، ويمكن زيارة المعابد المزخرفة في الحي مثل "تيين هو" ومتحف الجمعية التاريخية الصينية الأمريكية.
حي فلاشينغ
يعتبر حي فلاشينغ الذي يقع في حي كوينز بمدينة نيويورك، رابع أكبر حي تجاري مركزي في مدينة نيويورك، ويعرف أيضًا باسم Mandarin Town، وتعد هذه الوجهة مختلفة عن تلك الموجودة في مانهاتن.
يعد فلاشينغ أيضًا موطنًا لمركز New World Mall ومحلات الأعشاب ومتجر World Book Store و Magic Castle، وهي ملاذ للثقافة الشعبية، وبالرغم من أن الحي الصيني في فلاشينغ متواضع، فإنه يبهر الزائرين.
الحي الصيني في شيكاغو
يعود تاريخ الحي الصيني في شيكاغو إلى قرن من الزمان، وهو بمثابة بوابة إلى آسيا؛ وذلك بفضل تراثه الغني وثقافته النابضة بالحياة التي تعد من مناطق الجذب للزائرين.
تتوفر في تلك المنطقة مجموعة واسعة من المحلات والمقاهي والمطاعم مع مركز للتسوق يقدم خيارات جذابة للعديد من المتسوقين. ويمكن زيارة المتحف الصيني الأمريكي، الذي يحتوي على مجموعة فنية تعكس تاريخ المنطقة، كما يوجد جدار التنانين التسعة الذي يعد نسخة مطابقة من اللوحة الجدارية الأصلية في بكين التي تحمل الاسم نفسه وتم إنشاؤها في القرن الخامس عشر.
الحي الصيني في لوس أنجلوس
يعتبر الحي الصيني في لوس أنجلوس وجهة احتفالية مثالية لعشاق الترفيه ولتناول الطعام والتسوق، ويضم العديد من المباني المصممة على طراز المعابد، ويوجد أيضًا معبد تيان هاو ومعارض فنية صغيرة، ويجب ألا يفوّت السائحون زيارة البازارات.
الحي الصيني في سياتل
يعد الحي الصيني في سياتل أكثر من مجرد حي صيني، حيث بدأت المنطقة كحي صيني في القرن التاسع عشر ثم أصبحت اليوم مزيجًا من العديد من الثقافات لتكون منطقة دولية تتميز بمعالم مذهلة توظف العمارة الشرقية الكلاسيكية.
الحي الصيني في هاواي
يوجد في هاواي واحد من أقدم الأحياء الصينية في البلاد، وهو ما يجذب عشاق التاريخ، ويمكن للسياح زيارة المراكز الفنية والتنزه على طول المباني التاريخية التي تضم المعالجين بالأعشاب والمتاجر وتجار التحف والمعابد والمطاعم وغيرها.
الحي الصيني في هيوستن
تفتخر تكساس أيضًا بالحي الصيني الواقع في مدينة هيوستن، وتقدم هذه الوجهة المزدهرة تجارب تذوق ممتعة، ليست فقط خاصة بالصين، ولكن من آسيا أيضًا، بفضل مجموعة المطاعم التي تقدم المأكولات الشرقية.
وتوسع الحي الصيني في هيوستن في التسعينيات عندما نقل رواد الأعمال الأمريكيون الآسيويون في منطقة هيوستن أعمالهم من الأحياء القديمة.