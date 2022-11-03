الأحياء الصينية في أمريكا.. روح آسيوية تستوطن العالم الجديد

نشر الصينيون ثقافتهم النابضة بالحياة وتقاليدهم المميزة ومأكولاتهم اللذيذة عندما هاجروا إلى أجزاء كثيرة من العالم، وكوّن بعض هؤلاء المهاجرين مجتمعًا وثيقًا في أماكنهم الجديدة.

وتسمى مجتمعات الصينيين بـ Chinatowns وهي منتشرة في العديد من البلدان، وهناك العديد من الأحياء الصينية في الولايات المتحدة على وجه التحديد، وتقدم هذه الأحياء تجارب فريدة للمسافرين، مما يجعلها وجهات مثالية للسياح الذين يرغبون في استكشاف أماكن جديدة بعيدة عن الأماكن المزدحمة.

ورصد موقع "ذا ترافيل" قائمة بالأحياء الصينية التي يمكن الاستمتاع بزيارتها في أمريكا.

الحي الصيني في مانهاتن

يوجد في الحي الصيني في مانهاتن، أكبر عدد من الصينيين في نصف الكرة الغربي، ويمتلئ هذا الحي بالعديد من المعالم السياحية أيضًا.

ولمحبي التاريخ، يمكن زيارة متحف الصينيين في أمريكا ثم التنزه في بعض الشوارع مثل فوير، كما يمكن تجربة الأطعمة اللذيذة في المطاعم الموجودة في الحي.