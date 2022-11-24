بينها كرواتيا.. تعرف على أفضل البلدان للزيارة بتأشيرة Digital Nomad
انتشر مفهوم تأشيرة Digital Nomad منذ عامين فقط، حيث كان عدد البلدان التي تقدم هذه التأشيرة قليلًا جدًا، والآن تقوم 30 دولة بتقديمها، منها جزر الباهاماس وباربادوس وبرمودا والتشيك والدومينيكان وألمانيا وجورجيا والمكسيك والبرتغال وغيرها، وبدأ منح هذه التأشيرة منذ أغسطس 2020.
وتُعرف تأشيرة Digital Nomad باسم تأشيرة العمل المستقل أو تأشيرة العمل عن بعد، وهي نوع خاص من التأشيرات يصدرها البلد المضيف للمهتمين بالعمل على أرضه، ويقيم الحاصلون على هذه التأشيرة لفترة طويلة من الوقت، وهم عادة معفون من اللوائح الضريبية الأكثر صرامة أو القواعد الأخرى التي تنطبق على المقيمين.
ورصد موقع "ترافيل أوف باث" المهتم بأخبار السفر، قائمة بأفضل البلدان التي يمكن زيارتها بتأشيرة Digital Nomad وهي:
كرواتيا
تعد كرواتيا البلد الأولى في القائمة وهي واحدة من أغنى الثقافات في أوروبا، وتصدر كرواتيا تأشيرة Digital Nomad منذ أواخر العام 2020، وهي أول دولة في أوروبا تتبنى هذا الاتجاه رسميًا.
ويمكن لزوار كرواتيا الاستمتاع بالعديد من الأنشطة مثل التنزه في الشوارع المرصوفة بالحصى والاستمتاع بالطبيعة الرومانية للموانئ القديمة والهندسة المعمارية المستوحاة من النمسا والمجر في زغرب و فارازدين.
وهناك بعض المتطلبات للحصول على تأشيرة Digital Nomad لكرواتيا، مثل وجود دخل لا يقل عن 2600 دولار أمريكي شهريًا، الخضوع لفحص السجل الجنائي، دفع رسوم تصريح الإقامة المؤقتة البالغة 65 دولارًا أمريكيًا مع وجود جواز سفر ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للمغادرة من كرواتيا.
مونتينيغرو
تقع مونتينيغرو أو الجبل الأسود في جنوب شرق أوروبا على البحر الأدرياتيكي، وعلى الرغم من أنها تشبه كرواتيا ثقافيًا إلى حد كبير، إلا أنها تشتهر بسواحلها الرملية التي تنتشر فيها النباتات الاستوائية.
وعلى الرغم من أن شعبية مونتينيغرو تزداد باستمرار، إلا أنها عادة ما تشهد عددًا أقل من الحشود من كرواتيا، ويمكن الاستمتاع بزيارة كوتور، وهي مدينة محاطة بأسوار من العصور الوسطى، مع زيارة مدينة بودفا، حيث توجد بعض أجمل شواطئ البحر الأدرياتيكي.
ولم يتم الانتهاء بعد من التفاصيل حول تأشيرة Digital Nomad لمونتينيغرو، ولكن من المتوقع إطلاق التأشيرة رسميًا عام 2023 بمجرد تحديد المتطلبات الرسمية.
كولومبيا
أصدرت كولومبيا تأشيرة Digital Nomad منذ أغسطس من العام الجاري، وعلى عكس أوروبا التي تتميز بالقواعد الأكثر صرامة، فمن المحتمل أن تكون كولومبيا من أسهل التأشيرات التي يمكن الحصول عليها مع متطلبات الحد الأدنى للدخل المنخفض وبيروقراطية أقل بكثير.
وتعد كولومبيا موطنًا لساحل كاريبي رائع مع العديد من مستوطنات الحقبة الاستعمارية الإسبانية، بالإضافة إلى ذلك، فإن العيش في كولومبيا ميسور التكلفة، مما يجعلها وجهة مثالية للرحل بميزانية محدودة.
كوستاريكا
تاريخيًا، كانت كوستاريكا وجهة رائدة للرحالة في أمريكا الوسطى، وفي الأشهر الأخيرة احتلت مركز الصدارة بالنسبة لما يخص تأشيرة Digital Nomad.
ومع ذلك، تتميز كوستاريكا بمناخ دافئ على مدار العام، وتحتوي على غابة استوائية واسعة تنتشر فيها شلالات ومناظر طبيعية مذهلة، وهي توفر ملاذًا بعيدًا عن صخب القرن الحادي والعشرين، مع شواطئ رملية خلابة على سواحل البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
وتم إطلاق تأشيرة Digital Nomad في كوستاريكا في يوليو بأسهل القواعد، حيث ألغت السلطات المحلية فحوصات الخلفية المعتادة وإثبات الدخل في غضون العامين المقبلين.