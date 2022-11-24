بينها كرواتيا.. تعرف على أفضل البلدان للزيارة بتأشيرة Digital Nomad

انتشر مفهوم تأشيرة Digital Nomad منذ عامين فقط، حيث كان عدد البلدان التي تقدم هذه التأشيرة قليلًا جدًا، والآن تقوم 30 دولة بتقديمها، منها جزر الباهاماس وباربادوس وبرمودا والتشيك والدومينيكان وألمانيا وجورجيا والمكسيك والبرتغال وغيرها، وبدأ منح هذه التأشيرة منذ أغسطس 2020.

وتُعرف تأشيرة Digital Nomad باسم تأشيرة العمل المستقل أو تأشيرة العمل عن بعد، وهي نوع خاص من التأشيرات يصدرها البلد المضيف للمهتمين بالعمل على أرضه، ويقيم الحاصلون على هذه التأشيرة لفترة طويلة من الوقت، وهم عادة معفون من اللوائح الضريبية الأكثر صرامة أو القواعد الأخرى التي تنطبق على المقيمين.

ورصد موقع "ترافيل أوف باث" المهتم بأخبار السفر، قائمة بأفضل البلدان التي يمكن زيارتها بتأشيرة Digital Nomad وهي: