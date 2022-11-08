جُزر خلابة وشواطئ منعزلة.. أفضل مناطق الجذب السياحي في "ميشيغان" الأمريكية

من التاريخ الغني إلى المناظر الطبيعية الرائعة والشواطئ الجميلة، تمتلك ولاية ميشيغان الأمريكية أماكن مثيرة يمكن للسائحين الاستمتاع بها، وهناك العديد من الأشياء الجذابة التي تُمكّن المسافرين من الاستمتاع بالرياضات المائية في العديد من البحيرات الرائعة، كما تفتخر المدينة أيضًا بأطول خط ساحلي للمياه العذبة في العالم.

وفيما يأتي أكثر مناطق الجذب السياحي الأعلى تقييمًا في ميشيغان، والتي يجب زيارتها:

جزيرة ماكيناك

تعد ماكيناك من أكثر المناطق جذبًا في ميشيغان، وبالرغم من قلة عدد سكانها الذي لا يتعدى ألف شخص، فإن الجزيرة يتردد عليها باستمرار السياح من مختلف أنحاء العالم.

ويمكن الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة ومناطق الجذب المثيرة للإعجاب، بما في ذلك معرض Butterfly House، الأول من نوعه في ميشيغان وثالث أقدم معرض للفراشات الحية في الولايات المتحدة، ومع ذلك، تمتلئ الجزيرة ببعض من أفضل الشواطئ المنعزلة التي تعتبر ملاذًا هادئًا ومريحًا.