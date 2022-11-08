جُزر خلابة وشواطئ منعزلة.. أفضل مناطق الجذب السياحي في "ميشيغان" الأمريكية
من التاريخ الغني إلى المناظر الطبيعية الرائعة والشواطئ الجميلة، تمتلك ولاية ميشيغان الأمريكية أماكن مثيرة يمكن للسائحين الاستمتاع بها، وهناك العديد من الأشياء الجذابة التي تُمكّن المسافرين من الاستمتاع بالرياضات المائية في العديد من البحيرات الرائعة، كما تفتخر المدينة أيضًا بأطول خط ساحلي للمياه العذبة في العالم.
وفيما يأتي أكثر مناطق الجذب السياحي الأعلى تقييمًا في ميشيغان، والتي يجب زيارتها:
جزيرة ماكيناك
تعد ماكيناك من أكثر المناطق جذبًا في ميشيغان، وبالرغم من قلة عدد سكانها الذي لا يتعدى ألف شخص، فإن الجزيرة يتردد عليها باستمرار السياح من مختلف أنحاء العالم.
ويمكن الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة ومناطق الجذب المثيرة للإعجاب، بما في ذلك معرض Butterfly House، الأول من نوعه في ميشيغان وثالث أقدم معرض للفراشات الحية في الولايات المتحدة، ومع ذلك، تمتلئ الجزيرة ببعض من أفضل الشواطئ المنعزلة التي تعتبر ملاذًا هادئًا ومريحًا.
متنزّه روكس ناشيونال
يزخر المتنزّه بالمنحدرات الرائعة والبحيرات الداخلية الجميلة، وكذلك الشلالات الرائعة والشواطئ والكثبان الرملية، ويوجد نحو 100 ميل من المسارات التي يمكن استكشافها في هذا المكان، بالإضافة لذلك، يشتهر المتنزّه بالتشكيلات الصخرية الفريدة الملونة، كما إنه يعد مكانًا مثاليًّا في الصيف للمشي والاستمتاع بأشعة الشمس على الشواطئ، بينما يجلب الخريف ألوانه الرائعة ويحول المكان إلى أرض عجائب سحرية، وفي الشتاء تكسو الثلوج المكان، ما يخلق جوًّا رائعًا مع الكثير من الأنشطة.
متحف هنري فورد
يعتبر "هنري فورد"، وهو مجمع متاحف في ضاحية ديترويت في ميشيغان، وجهة مثالية للمسافرين لزيارة أكثر الأماكن إثارة للإعجاب في أمريكا، ويحتوي المتحف على سيارات الليموزين الرئاسية ومعارض Heroes of the Sky لمحبي السيارات والطائرات، كما يمكن رؤية أعظم الاختراعات للمبتكرين الأمريكيين من القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشر.
مبنى الكابيتول
تم افتتاح مبنى الكابيتول بولاية ميشيغان في عام 1879 وهو مبنى حكومي تاريخي رائع، ويعد واحدًا من أكثر الأبنية إثارة للإعجاب في الولاية ويجذب أكثر من 100 ألف زائر كل عام، ويحتل مبنى الكابيتول مكانة مهمة في التاريخ الأمريكي؛ ما يجعله واحدة من أفضل مناطق الجذب التي يجب زيارتها في ميشيغان.
معهد ديترويت للفنون
يضم معهد ديترويت للفنون مجموعة رائعة من الأعمال الفنية والتي يعود بعضها إلى قرون، كما يقدم لمحة عن الثقافات المختلفة، ويتضمن المتحف مجموعة متعلقة بالفن الإسلامي، ويستمتع الزوار أيضًا ببعض القطع الفنية من أوروبا وأفريقيا وأمريكا وخارجها.
حديقة الجزيرة الملكية الوطنية
تقع هذه الحديقة في بحيرة سوبيريور وتضم حياة برية متنوعة، بما في ذلك الصقور والذئاب والثعالب وغيرها، ويمكن للمسافرين الاستمتاع بالعديد من البحيرات والجداول الجميلة والغابات المورقة في الجزيرة.
حديقة حيوان ديترويت
تعتبر واحدة من أفضل مناطق الجذب في ميشيغان وتضم العديد من الحيوانات من أجزاء مختلفة من العالم، وتشمل بعض الحيوانات التي يمكن رؤيتها في الغابات الأفريقية أو الأراضي العشبية، مثل: الأسود، والزرافات، والليمور، والحمار الوحشي، وغيرها، بالإضافة إلى الباندا الحمراء والببر السيبيري التي توجد في الغابات الآسيوية الغريبة مع الدببة والعُقاب الرخماء الموجودة في موائل أمريكا الشمالية.