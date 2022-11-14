أفضل مواقع لحلبات التزلج على الجليد في العالم

مونتريال

تعد مدينة مونتريال في كندا مكانًا رائعًا للاستمتاع خلال فصل الشتاء، ومع انخفاض درجات الحرارة أحيانًا إلى أقل من 10 تحت الصفر، تكون المدينة مناسبة لممارسة مجموعة واسعة من الأنشطة الشتوية.

وتعد حلبة التزلج "Natrel Skating Rink"، واحدة من أفضل الأماكن للتزلج على الجليد، والتي تقدم فرصة للتزلج على الجليد لجميع المستويات.

ويقدم المكان أيضًا عرض التزلج عند أطول عجلة فيريس في كندا، ويمكن للزوار الاستمتاع بالموسيقى والأضواء والمناظر الخلابة لناطحات السحاب.