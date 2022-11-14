أفضل مواقع لحلبات التزلج على الجليد في العالم
يعد التزلج على الجليد من الرياضات المفضلة لدى كثيرين، ومع قدوم فصل الشتاء رصد موقع "ذا ترافيل"، قائمة بأفضل الأماكن التي توجد بها حلبات للتزلج على الجليد في العالم والتي تستحق الزيارة.
مونتريال
تعد مدينة مونتريال في كندا مكانًا رائعًا للاستمتاع خلال فصل الشتاء، ومع انخفاض درجات الحرارة أحيانًا إلى أقل من 10 تحت الصفر، تكون المدينة مناسبة لممارسة مجموعة واسعة من الأنشطة الشتوية.
وتعد حلبة التزلج "Natrel Skating Rink"، واحدة من أفضل الأماكن للتزلج على الجليد، والتي تقدم فرصة للتزلج على الجليد لجميع المستويات.
ويقدم المكان أيضًا عرض التزلج عند أطول عجلة فيريس في كندا، ويمكن للزوار الاستمتاع بالموسيقى والأضواء والمناظر الخلابة لناطحات السحاب.
مجمع سومرست هاوس
يستمتع الزوار بالموسيقى اللطيفة والأضواء الملونة بزخرفة عيد الميلاد الجميلة أثناء التزلج في مجمع سومرست هاوس في لندن.
ويستمتع الزوار أيضًا، بالمباني المحيطة بالمكان والأضواء الدافئة مع مناظر الفناء التي تعود إلى القرن الثامن عشر.
سيتي بارك
تعتبر حلبة التزلج الموجودة في منتزه سيتي بارك في بودابست، أكبر حلبات التزلج على الجليد وأقدمها في أوروبا، وتقدم حلبة التزلج في بودابست للزوار مغامرات مثيرة للتزلج على الجليد والكثير من المناظر الشتوية.
وكان قد تم بناء هذه الحلبة في عام 1926 وهي تغطي مساحة تبلغ 12000 متر مربع وتستخدم لأنشطة مختلفة مثل ركوب الزوارق خلال فصل الصيف ويوجد مطاعم لتناول بعض الوجبات السريعة.
هايد بارك
يوجد في المملكة المتحدة، العديد من حلبات التزلج على الجليد في الهواء الطلق، إلا أن حلبة "وينتر وندرلاند" الموجودة في هايد بارك هي الأكبر في البلاد.
وتوفر هذه الحلبة فرصة الاستمتاع بالتزلج بالقرب من سوق الكريسماس وأكشاك الطعام والكثير من مناطق الجذب السياحي.
مركز روكفلر
يجذب مركز روكفلر في مدينة نيويورك العديد من الأشخاص لعدة أسباب، ومن ضمنها حلبة التزلج الرائعة خلال فصل الشتاء.
وتوفر هذه الحلبة للزوار فرصة التزلج على الجليد تحت تمثال بروميثيوس الذهبي مع الاستمتاع أيضًا بإطلالات رائعة للأماكن المحيطة.
ميدان المتاحف
تعد هولندا واحدة من أفضل الوجهات الشتوية في العالم، حيث تمتلئ البلاد بالعديد من مناطق الجذب الشتوية المثيرة منها ميدان المتاحف الذي يتواجد حوله 4 متاحف هي متحف فان غوخ، متحف المدينة، متحف المجوهرات الهولندي، ومتحف أمستردام الوطني.
وخلال فصل الشتاء، يتم تحويل هذه الساحة العامة إلى أرض عجائب شتوية، حيث ترحب حلبة التزلج على الجليد بالزوار وهي مناسبة للمتزلجين على الجليد من جميع المستويات.
وتتمتع الحلبة بالأضواء المتلألئة والمساحات الخضراء المحيطة التي تجعل الزوار يحصلون على أفضل تجربة على الإطلاق.