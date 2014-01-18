صاعقة تبتر إصبع تمثال السيد المسيح بريو دي جانيرو

ضربت صاعقة أشهر المعالم السياحية البرازيلية تمثال السيد المسيح الفادي، ما أدى لقطع جزء من أحد أصابع التمثال الذي يعتبر من عجائب الدنيا السبع الحديثة.

و أوضح مدير الموقع السياحي الأب "أوسمار رابوسو" أن التمثال البالغ ارتفاعه 38 متراً والواقع على جبل "كوركوفادو" على ارتفاع 709 متراً فوق شواطئ مدينة ري دي جانيرو الشهيرة، سيتم ترميمه خلال شهر شباط/ فبراير القادم.

و أشار المعهد الوطني لأبحاث الفضاء أن العاصفة التي هاجت يوم الخميس تضمنت 40 ألف برق أضاء سماء ريو دي جانيرو" واستمرت ثلاث ساعات وأدت إلى اقتلاع عشرات الأشجار وفيضانات في شوارع عدة.

وتم انشاء تمثال السيد المسيح على التلة المجاورة لمدينة ريو دي جانيرو في عام 1931، وهو مصنوع من الإسمنت و تطلب نصبه عشر سنوات، و تحتوي قاعدة التمثال على كنسية رومانية كاثوليكية حيث تعقد فيها طقوس الأعراس والعماذ وكثير من المناسبات الدينية.

وسبق أن تعرض التمثال لصاعقة مماثلة في شباط/ فبراير عام 2008، وتم إخضاعه لأعمال ترميم لإصلاح اضرار لحقت برأسه وأصابعه.