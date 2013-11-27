جزيرة ياس تطلق خط النقل الأحمر "المجاني"

أضافت جزيرة ياس، وجهة الاسترخاء والترفيه المفضلة في مدينة أبوظبي خطاً جديدًا لخدمة النقل السريع المجانية لديها "ياس اكسبرس" وأطلقت عليه اسم الخط الأحمر ابتداءً من 1 ديسمبر/كانون الأول 2013.
ويعمل هذا الخط الجديد يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل، وينقل الزوار من وإلى جميع الفنادق على جزيرة ياس بين " ياس مارينا" و"ياس لنكس" و"شاطئ ياس"، كما يتصل مع الطرق الموجودة أساسًا للفنادق (ياس بلازا، وياس فايسروي)، فيربط جميع مناطق الجذب السياحية الكبرى مثل: "ياس سنترل"، و"عالم فيراري أبوظبي"، و"ياس وتروورلد أبوظبي".
وبمناسبة افتتاح الخط الأحمر الجديد، صرح السيد كريم الجنايني نائب رئيس إدارة الوجهات في جزيرة ياس: "هذا الخط الجديد سيربط جميع مناطق الجذب السياحية الرئيسية في جزيرة ياس ابتداءً من المواقف المُخصَّصة للحافلات، وهذا يوفر إقامة مريحة للغاية وفرصة مناسبة جدًا لزوار الجزيرة لاستكشاف جميع المناطق السياحية والاستفادة القصوى من إقامتهم. إن من مصلحتنا أن نضمن تحسين الربط بين جميع المرافق السياحية على جزيرة ياس، وأن نوفر للضيوف خدمة قيمّة تعزز تجربتهم وراحتهم الشاملة".
وأضاف الجنايني: "مع التوسعة الجديدة في ( ياس مارينا) أصبح هناك سبب آخر لأن يستمتع زبائننا بالعشاء والترفيه الليلي المتأخر في المناطق المحيطة بالميناء. تشجع جزيرة ياس ضيوفها حاليًا على استكشاف معالمها بشكل أفضل، فخدمة النقل المتواصلة تربط جميع المناطق السياحية المفضلة ببعضها البعض".