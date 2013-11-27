جزيرة ياس تطلق خط النقل الأحمر "المجاني"

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وجهة الترفيه في أبوظبي تطلق خطاً جديداً يتكامل مع النظام القائم، ويربط جميع مناطق الجذب السياحية الكبرى بالجزيرة.