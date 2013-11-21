خطوط طيران مباشرة بين الغردقة ودول الخليج

قال محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله إنه تقرر لأول مرة تشغيل خطوط طيران مباشرة تربط بين الغردقة والدول العربية.

وأضاف المحافظ أنه تقرر بالتنسيق بين وزيري الطيران والسياحة، تشغيل رحلات طيران تابعة لشركة مصر للطيران تربط بين مطار الغردقة الدولي شرق مصر ومطارات السعودية والكويت والإمارات والبحرين اعتبارا من أول كانون أول / ديسمبر المقبل في إطار تشجيع السياح العرب على المجيء إلى البحر الأحمر.

واتفق المحافظ مع وزير الطيران على تخفيض أسعار التذاكر لتشجيع السائحين العرب على المجيء إلى المنطقة، كما اتفق أيضا مع أصحاب القرى والفنادق على وضع أسعار مناسبة للسائحين في إطار الجهود المبذولة لتنشيط السياحة.