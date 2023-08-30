كيافينا الإيطالية.. كنز تاريخي وثقافي في جبال الألب

تاريخ كيافينا

كانت هذه المدينة الجبلية تقع على طريق تجاري رئيس بين مدينتي ميلانو الإيطالية، وميونيخ الألمانية، وكانت قلعتها نقطة إستراتيجية مهمة، لذا فقد جعلها موقعها هدفًا رئيسًا حيث تغيّرت السيطرة عليها مرات عدّة منذ العصر الروماني.

وفي مراحل مختلفة من تاريخها، كانت كيافينا جزءًا من الإمبراطورية البيزنطية، وجمهورية تشيسالبيني، التي كانت تابعة لنابليون، وإمبراطورية هابسبورغ.

استثمرت العائلات التجارية الأكثر ثراءًا وتأثيرًا في كيافينا بالفن والثقافة، وتمّ بناء الفيلل الجميلة على طراز عصر النهضة إضافة إلى الحدائق، ومزارع الكروم التي كانت تملأ المدينة في ذلك الوقت. لكن كل ذلك تغيّر في 1618، عندما دمّرت المنطقة أحد أسوأ الانهيارات الأرضية في التاريخ، وأسفرت عن قتل أكثر من 1000 شخص.