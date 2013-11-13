تنزاينا تتوقع زيادة 40% في أعداد السائحين في 2013

دار السلام - قال وزير السياحة التنزاني إنّ بلاده التي تشتهر برحلات السفاري تحت سفح جبل كليمنجارو الذي تكسوه الثلوج تهدف لتحقيق زيادة قدرها 40 بالمئة في أعداد السياح هذا العام.

وتتوقع تنزانيا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا استقبال 1.5 مليون زائر هذا العام مع انفتاحها على أسواق جديدة في آسيا. وأظهرت بيانات البنك المركزي أنّ إيرادات السياحة في الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر/ايلول فاقت صادرات الذهب للمرّة الاولى في بضع سنوات.

وكان عدد السائحين الوافدين إلى تنزانيا قد تجاوز حاجز المليون للمرّة الاولى في 2012. وبلغت إيرادات السياحة 1.818 مليار دولار في 12 شهراً حتى سبتمبر/ايلول مقارنة مع 1.61 مليار قبل عام.

وتسعى تنزانيا للاستفادة من المخاوف الأمنية في جارتها كينيا التي تراجع أعداد السياح اليها 15 في المئة في الاشهر الخمسة الأولى من العام.