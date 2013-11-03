مصر: ضبط ناووس عمره 5 آلاف عام في منزل مواطن

ضبطت السلطات المصرية ناووساً من الحجر الجيري يعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد في منزل مواطن في ميت رهينة (30 كيلومتراً جنوب القاهرة)، بحسب ما أعلنت وزارة الآثار الأحد.

وقال وزير الدولة والآثار محمد ابراهيم، أن الناووس المضبوط «يعود إلى عصر الدولة (الفرعونية) القديمة» التي حكمت في مصر قبل ميلاد المسيح بثلاثة آلاف عام، بحسب ما تبين للجنة الخاصة المكلفة الكشف على الناووس.

وتضبط السلطات المصرية باستمرار قطعاً أثرية يحتفظ بها مواطنون بصورة غير شرعية، أو أثناء محاولة تهريبها من البلاد.

وتبذل مصر جهوداً حثيثة لاستعادة أثارها المسروقة أو التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، من أهمها تمثال نصفي لنفرتيتي المعروض في متحف في برلين.