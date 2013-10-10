تراجع كبير في إيرادات المتاحف والآثار المصرية

القاهرة- قالت وزارة الدولة لشؤون الآثار في مصر إن إيرادات زيارة المواقع والمتاحف الأثرية في عموم البلاد بلغت الشهر الماضي إنخفاضا غير مسبوق بسبب إنحسار الحركة السياحة الوافدة إلى مصر مقارنة بفترات سابقة.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق أن الإيرادات إنخفضت بشكل كبير خلال شهر آب/أغسطس حيث بلغت ثلاثة ملايين جنيه مصري (نحو 434460 دولارا) بنسبة تناقص قدرها 80 % عن الإيرادات في الشهر نفسه من عام 2012 والتي بلغت نحو 35 مليون جنيه مصري.

وقال وزير الدولة لشؤون الآثار محمد إبراهيم في بيان رسمي إن إجمالي إيرادات الزيارة الوافدة بلغ مليونا و 730 ألف جنيه مصري خلال أيلول/سبتمبر 2013 وإن هذا الرقم يعكس حالة إنحسار الحركة السياحة الوافدة إلى مصر حيث بلغت الإيرادات 73 مليون جنيه مصري في الشهر نفسه عام 2009 وبلغت 86 مليون جنيه عن الشهر نفسه عام 2010.

وحثت الوزارة الشهر الماضي رجال الأعمال والمؤسسات المصرية على الإسهام في إستكمال مشاريع أثرية متعثرة بسبب قلة التمويل وتراجع إيرادات السياحة في ظل الإحتجاجات المستمرة في الآونة الأخيرة.

وأكدت الوزارة في البيان أنها تسعى لفتح مزارات سياحية جديدة تسهم في جذب المزيد من الزوار وعقد لقاءات موسعة مع مختلف سفراء وممثلي دول العالم لنقل صورة واضحة عن حقيقة الأوضاع الأمنية داخل مصر إلى حكوماتهم مما يساهم في رفع الحظر المفروض من بعض الحكومات على زيارة مصر.