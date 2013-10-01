ارتفاع أعداد السياح السعوديين في فرنسا

الرياض- (خاص) من ريمون القس

ذكرت وزيرة فرنسية أن أعداد السعوديين الذين يقصدون فرنسا للسياحة ازداد في الآونة الأخيرة بعد قرار منع النقاب.

وقالت الوزير المفوّضة بشؤون الفرنسيين في الخارج هيلين كونوي، في مؤتمر صحافي بمقر السفارة الفرنسية في الرياض، الإثنين، إن فرنسا أصبحت الوجهة الثانية للسياح السعوديين.

وأضافت كونوي ان قرار منع النقاب لم يُزعج أي سعودي، وأن منع النقاب اقتصر على المدارس.

في حين أفادت تقارير سابقة أن القانون يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة على اختلاف أنواعها ويفرض غرامة يمكن أن تصل إلى 150 يورو للمخالفات.

وأثارت حوادث اعتداء على محجبات ومنقبات في فرنسا بدوافع عنصرية أو وطائفية مخاوف العرب والمسلمين المقيمين أو ممن يقصدون فرنسا للسياحة.

يذكر أن السياح السعوديين حلوا في المرتبة الثانية من حيث حجم الإنفاق في المتاجر الفرنسية العام 2009 وبلغ نصيب الفرد منهم 1435 يورو.