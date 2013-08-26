صندوق مصري لدعم المتضررين من تراجع السياحة

القاهرة – (خاص) من محمد عز الدين

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين في مصر أن وزير السياحة هشام زعزوع، وافق على إنشاء صندوق طوارىء للعاملين بالفنادق وشركات السياحة للإنفاق على المتضررين بالقطاع وقت الأزمات، مشيراً إلى أن الوزير أخطره أن الصندوق سيصدر بقانون وله ادارة خاصة به يتم الصرف منه على العاملين بالسياحة والمتضررين وقت الأزمات في صورة مساعدات وقتية لحين انتهاء الازمة وزوال أسبابها.

وأضاف حلقة، إن زعزوع وافق على إنشاء الصندوق ودعمه مالياً من وزارة السياحة وبعض الصناديق الأخرى ، على أن يكون له آلية معينة فى دعمه مالياً من خلال تدفقات واشتراكات دورية للاعضاء من العاملين بالسياحة فضلا عن بحث اماكانية دعم هذا الصندوق بقيمة جنيه او اكثر محصلة عن كل سائح يدخل مصر.

وقال حلقة أن نقابة السياحيين أجرت إتصالات مكثفة بعدد كبير من الخبراء السياحيين والمسؤولين ومنهم وجدى الكرداني، عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، الذي رحب بدوره بانشاء هذا الصندوق للعاملين بالسياحة وان يشاركوا فى ورشة العمل الى جانب وزارة السياحة والنقابة العامة للسياحيين.

وكلف إتحاد الغرف السياحية الخبير الاقتصادي، كريم هلال، بوضع اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور لصندوق استثمارى بقيمة مليار جنيه لمواجهة تمويل المشروعات المتوقفة والأزمات التى يعانى منها القطاع السياحي في مصر.

وأضاف نقيب السياحيين في مصر، أن النقابة العامة للسياحيين ستنظم ورشة عمل على مدار يومين برعاية وزير السياحة، والذى من المنتظر أن يكلف خبير اكتواري ومستشارين قانونيين وماليين من الوزارة بالمشاركة في الورشة، بالاضافة الى دعوة الاتحاد المصري للغرف السياحية للمشاركة فى هذه الورشة، الى جانب ممثلين عن النقابة العامة للسياحيين للخروج بتوصيات حول الكيفية التى سيتم على أساسها انشاء هذا الصندوق.

وأوضح حلقة، ان ورشة العمل ستعقد الأسبوع المقبل عقب عودة زعزوع والهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية من مؤتمر لمنظمة السياحة العالمية في زيمبابوي.