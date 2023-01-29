الصين تستأنف إصدار تأشيرات عادية لليابانيين
قالت السفارة الصينية في اليابان اليوم الأحد، إن الصين استأنفت إصدار تأشيرات عادية للمواطنين اليابانيين المسافرين إلى البلاد في خطوة قد تخفف خلافا دبلوماسيا.
شددت اليابان القيود المتعلقة بـ"كوفيد-19" على القادمين مباشرة من الصين
وذكرت السفارة في بيان أنها والقنصليات الصينية في اليابان ستستأنف اعتبارا من اليوم الأحد، فحص وإصدار تأشيرات عادية لليابانيين إلى الصين.
وكانت الصين توقفت هذا الشهر عن إصدار تأشيرات لليابانيين بعد أن شددت اليابان القيود المتعلقة بـ"كوفيد-19" على الحدود للمسافرين القادمين مباشرة من الصين.
وقدمت اليابان احتجاجًا إلى الصين على تعليق إصدار تأشيرات دخول لليابانيين، وطالبت بكين بالتراجع عن هذا الإجراء.