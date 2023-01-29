الصين تستأنف إصدار تأشيرات عادية لليابانيين

وكانت الصين توقفت هذا الشهر عن إصدار تأشيرات لليابانيين بعد أن شددت اليابان القيود المتعلقة بـ"كوفيد-19" على الحدود للمسافرين القادمين مباشرة من الصين.

وقدمت اليابان احتجاجًا إلى الصين على تعليق إصدار تأشيرات دخول لليابانيين، وطالبت بكين بالتراجع عن هذا الإجراء.