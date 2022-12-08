بأنشطة مميزة.. كيف تستمتع بوقتك أثناء السفر؟
يعتبر السفر مِن أفضل الطرق لاكتشاف العالم والثقافات الجديدة والتعرف على المزيد من الأشخاص، من استكشاف الحصون القديمة إلى التنقل في الشوارع وزيارة المتاحف المحلية، إلى الكثير من الأنشطة التي تجعل الرحلات أكثر متعة، ومنها:
استكشاف الطبيعة
من المفضل عند السفر، أخذ استراحة من زيارة المواقع السياحية والتوجه لاستكشاف الطبيعة والاستمتاع ببعض الأنشطة المثيرة، مثل مشاهدة الطيور، أو التحديق في النجوم، التي تمنح المسافرين وقتًا أفضل للتمتع بالطبيعة.
ويمكن أن تكون الأنشطة الخارجية، مثل: التجديف بـ"الكاياك"، وتسلق الصخور، أو التنزه والتجول، أمرًا ممتعًا، ويمكن زيارة المزارع أو الانضمام إلى النزهات في الطبيعة، للشعور بالمزيد من المتعة، ويعد التخييم أيضًا وسيلة رائعة توفر مستوى مختلفًا من الراحة لتجربة الطبيعة.
المأكولات المحلية
يمكن أن تكون تجربة الأطباق الجديدة والمأكولات الشهية، طريقة رائعة لقضاء الوقت في أثناء السفر، حيث تتميز كل وجهة بأطعمة معينة ووصفات فريدة خاصة بها يمكن الاستمتاع بها سواء أكانت الحلوى أم الأطباق الرئيسة أم المشروبات المنعشة.
ويمكن زيارة المطاعم والمقاهي المحلية للتعرف على ثقافات الشعوب من خلال الأطعمة، ويمكن سؤال السكان المحليين عن أطباقهم المفضلة ومعرفة توصياتهم وتجربتها، كما تحظى أطعمة الشوارع بشعبية خاصة؛ لأنها غالبًا ما تكون ميسورة التكلفة ويتم تقديمها بسرعة.
تجارب جديدة
يعد الانضمام إلى الجولات المصحوبة بمرشدين طريقة رائعة لمعرفة المزيد من المعلومات والتعرف على الثقافات، كما يمكن أن تساعد المشاركة في الأنشطة الخارجية مثل مشاهدة الطيور أو مشاهدة الحيتان على رؤية الكائنات التي لم يسبق رؤيتها من قبل.
وتسمح المشاركة بممارسة الرياضة في الهواء الطلق بتجربة أنشطة جديدة ومثيرة، مثل: التزلج على الجليد، والقفز بالمظلات أو الطيران الشراعي، وهي وسيلة للحصول على منظور مختلف عن العالم.
وبالنسبة للجولات التاريخية، فهي تعطي الأشخاص جزءًا قيّمًا من ثقافة وتاريخ مدينة أو منطقة معينة؛ لذا يمكن أن يكون السفر وسيلة رائعة لإرضاء شعور الشخص بالفضول وفتح تجارب جديدة.
أنشطة الإبداع الفني
يمكن أن تكون التعبيرات الفنية في أثناء السفر من أكثر الأنشطة الممتعة، إذ يمنح رسم المناظر الطبيعية في أثناء السفر والتلوين فرصة للاحتفاظ والاستمتاع بالذكرى بطريقة ملموسة.
التقاط الكثير من الصور
يعد التقاط صور للمعالم والهندسة المعمارية المهمة طريقة للحصول على ألبوم فريد للسفر، كما يمكن التقاط صور للنباتات والحيوانات المحلية.
ويمكن استخدام التصوير الفوتوغرافي لاستكشاف ثقافة البلد بشكل أكبر والتقاط صور للافتات الشوارع والمتاجر المحلية والمشاهد اليومية الأخرى لفهم وتسجيل الحياة اليومية في البلد.
وإضافة لذلك، يجب التقاط صور سيلفي لتوثيق المتعة في أثناء السفر ولإضفاء لمسة شخصية على الصور.
زيارة المتاحف
تعمل زيارة المتاحف على استكشاف ثقافات مختلفة واكتساب المعرفة حول التاريخ الطويل والغني للمكان، كما يمكن التعرف على القطع الأثرية والقصص التي تتعلق بها، ويمكن زيارة العديد من المتاحف، مثل: متحف الفن والتاريخ والعلوم والتكنولوجيا لمشاهدة المعارض والأنشطة التفاعلية.
جمع التذكارات
يمكن أن يكون جَمْع التذكارات طريقة رائعة لتذكر الرحلة ومشاركة الآخرين المزيد عن الأماكن المثيرة التي تمت زيارتها، ويمكن البحث عن الأحجار الكريمة المخفية.
وتعد المتاجر المحلية والأسواق الخارجية والمعارض أماكن رائعة للبحث عن التذكارات الفريدة، ويمكن أيضًا اقتناء المشغولات اليدوية أو المجوهرات أو الأعمال الفنية، والتي تعكس ثقافة البلد.