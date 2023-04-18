مصر للطيران توقف رحلاتها الجوية من وإلى مطار الخرطوم

وتدور اشتباكات مسلحة في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ ما ادى إلى إغلاق مطار الخرطوم وتعرضه للضرر.

ونقلت تقارير صحافية صور أقمار صناعية التقطتها شركة ماكسار الأمريكية، تظهر حجم الدمار الذي لحق بمطار الخرطوم الدولي في أعقاب الاشتباكات.

وظهرت أعمدة دخان تتصاعد من طائرات مدنية متوقفة في مدرج المطار إلى جانب صورة أخرى تُظهر احتراق وتضرر مبنى وزارة الدفاع ومبنى القيادة العامة ومحطة القطارات، وغيرها من مظاهر الدمار في العاصمة السودانية.