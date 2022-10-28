لوفتهانزا: استئناف الرحلات لإيران بعد اكتشاف جثة في طائرة

قالت شركة لوفتهانزا، إنها ستستأنف رحلاتها إلى طهران، بدءا من السبت، بعد إلغائها يومي الخميس والجمعة كإجراء احترازي؛ بعد العثور على جثة في الجزء المستخدم في الإقلاع والهبوط بإحدى الطائرات.

وقالت شركة الطيران الألمانية، إن الرحلات ستستأنف بعد فحص شامل من خبراء داخليين ومن السلطات بعد اكتشاف جثة خلال فحص اعتيادي لطائرة من طراز إيرباص إيه 340-300 بعد هبوطها في فرانكفورت يوم 27 أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت الشركة أن "تحقيقات الجهات المعنية في الحادث جارية". وامتنعت الشرطة الاتحادية عن التعليق.

ويأتي الحادث وسط اضطرابات واسعة النطاق أشعلتها وفاة مهسا أميني الكردية إلايرانية البالغة من العمر 22 عاما في الحجز لدى شرطة الأخلاق في إيران.

وقالت ألمانيا، يوم الأربعاء، إنها شددت قيود الدخول بالنسبة لإيران، إضافة إلى حزمة عقوبات معلنة للاتحاد الأوروبي بالفعل كرد على وضع حقوق الإنسان في إيران.