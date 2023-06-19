طيران ناس توقع اتفاقا لشراء 30 طائرة إيرباص

وقعت شركة طيران ناس للطيران الاقتصادي، اتفاقية مع شركة "إيرباص" لشراء 30 طائرة قيمة تتجاوز 14 مليار ريال، أي ما يعادل "3.73 مليار دولار"، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي السعودي، الإثنين.

ووقع الجانبان الاتفاقية أثناء دورة 2023 لمعرض باريس الدولي للطيران، وهي الدورة الأولى منذ جائحة كورونا لأكبر معرض لصناعة الطيران في العالم، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية كل عامين.