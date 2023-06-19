طيران ناس توقع اتفاقا لشراء 30 طائرة إيرباص
وقعت شركة طيران ناس للطيران الاقتصادي، اتفاقية مع شركة "إيرباص" لشراء 30 طائرة قيمة تتجاوز 14 مليار ريال، أي ما يعادل "3.73 مليار دولار"، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي السعودي، الإثنين.
ووقع الجانبان الاتفاقية أثناء دورة 2023 لمعرض باريس الدولي للطيران، وهي الدورة الأولى منذ جائحة كورونا لأكبر معرض لصناعة الطيران في العالم، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية كل عامين.
وتأتي الطلبية الجديدة بعدما تسلمت طيران ناس مؤخراً عددا من الطائرات الجديدة من طراز A320neo ضمن 19 طائرة من المقرر أن تتسلمها خلال 2023، ارتفع معها عدد الطائرات من هذا الطراز الحديث إلى 32 طائرة، وهو ما يشكل أكثر من ثلثي أسطول طيران ناس المكون من 49 طائرة، منها 13 طائرة إيرباص A320ceo وأربع طائرات من طراز A330 عريض البدن ضمن تعزيز اﻻستعدادات التشغيلية قبل بدء موسم الحج لهذا العام.
وتربط طيران ناس حالياً أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، وتقل منذ تأسيسها في 2007 أكثر من 60 مليون مسافر.