احذر منها.. أخطر 5 طرق في العالم

طريق BAYBURT D915

يقع في تركيا، ويعد الأخطر في العالم، حيث يحتوي على 29 منعطفًا حادًّا للغاية، ولا يحتوي على أي سور أو حاجز يحمي من السقوط عن الحافة.

يتم إغلاق أجزاء من الطريق خلال فصل الشتاء بسبب العواصف الثلجية والظروف الطقسية والضباب الذي يجعل هذا الطريق فخًّا مميتًا للسيارات.