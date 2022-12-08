احذر منها.. أخطر 5 طرق في العالم
للسفر بالسيارة متعته الخاصة، حيث يسمح لك بالاستمتاع بالرحلة وليس الوجهة فقط، كما هي الحال مع السفر بالطيران والوسائل الأخرى، إلا أنه ينطوي على بعض المخاطر، خاصة إذا قررت أن تسلك أحد الطرق الآتية، والتي تعتبر الأخطر في العالم:
طريق STELVIO PASS
أحد أكثر الطرق خطورة في العالم، يقع في إيطاليا ويأتي بين أعلى الطرق على طول جبال الألب الأوروبية، ويعرف هذا الطريق بتعرجاته المخيفة والضيقة، كما يحتوي على 48 منعطفًا حادًّا.
طريق SICHUAN-TIBET HIGHWAY
يمتد هذا الطريق من مدينة تشنغدو الصينية في الشرق، إلى مدينة "لاسا" في التيبت غربًا، وتستغرق الرحلة فيه نحو 15 يومًا، كما يمر بين العديد من المنحدرات الخطيرة التي حصدت حياة الآلاف على مر السنين.
طريق ATLANTIC ROAD
يقع هذا الطريق في النرويج ويضم جسر "Storseisundet" الذي يعني اسمه "جسر اللامكان"، ويطل على مناظر جميلة لكنها مخيفة أيضًا، إذ يمر وسط البحر النرويجي بمنحدرات متعددة الذي كثيرًا ما تصطدم أمواجه العاتية بالطريق في أثناء العواصف الشديدة.
طريق BAYBURT D915
يقع في تركيا، ويعد الأخطر في العالم، حيث يحتوي على 29 منعطفًا حادًّا للغاية، ولا يحتوي على أي سور أو حاجز يحمي من السقوط عن الحافة.
يتم إغلاق أجزاء من الطريق خلال فصل الشتاء بسبب العواصف الثلجية والظروف الطقسية والضباب الذي يجعل هذا الطريق فخًّا مميتًا للسيارات.
طريق SKIPPERS CANYON ROAD
يمتد طول هذا الطريق الذي يقع في جنوب غرب نيوزيلاندا لمسافة 16.5 ميل، وقد تم نحته يدويًّا في الجبل قبل 140 عامًا.
ويعتبر هذا الطريق خطيرًا لدرجة أن "تأمين السيارة لن يعوض خسارتك إذا تحطمت سيارتك عليه"، فرغم جمال المناظر الطبيعية المحيطة، فالطريق ضيق للغاية ومليء بالحصى التي تساعد على انزلاق السيارات في منعطفاته الحادة.