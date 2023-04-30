أبوظبي تستهدف استقطاب 24 مليون زائر نهاية 2023
تستهدف العاصمة الإماراتية أبوظبي استقطاب 24 مليون زائر نهاية عام 2023، وفقاً لأهداف جديدة لـ"دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي".
وتتولى "دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي" قيادة النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع.
وفي بيان للهيئة، تلقى "إرم نيوز" نسخة منه، أعلنت "دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي"، قبل مشاركتها في معرض سوق السفر العربي بدبي، عن أهدافها الجديدة لقطاع السياحة في الإمارة، والتي تشتمل خططاً جديدة لاستقطاب أكثر من 24 مليون زائر مع نهاية عام 2023.
وقال سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إنه "انسجاماً مع الرؤية والخطط الاستراتيجية للدائرة، ومع ما شهده القطاع السياحي من نمو إيجابي في العامين الأخيرين، سعينا إلى ترجمة مستهدفاتنا الطموحة ضمن عمل الدائرة لاستدامة هذا النمو وتطوير مؤشرات أدائها مع معدلات إشغال فندقية عالية وتحقيق انتعاش متصاعد لأعمال الضيافة والسفر والرحلات والمؤتمرات وغيرها، حيث استقبلت الإمارة ما مجموعه 18 مليون زائراً العام الماضي، بما يمثل زيادة إجمالية قدرها ١٣% مقارنة بعام 2021. كما بلغت معدلات إشغال الفنادق أكثر من 70%، أعلى من متوسط معدل منطقة الشرق الأوسط البالغ 67% للفترة نفسها".
وأضاف: "هدفنا الطموح لاستقبال أكثر من 24 مليون زائر بحلول نهاية عام 2023 يأتي تعزيزاً للنمو القوي الذي حققناه، ولم يكن هذا النجاح ممكناً لولا قوة الشراكات التي تربطنا مع شركائنا لتقديم تجارب سياحية وفعاليات تجارية بمستوى عالمي على مدار العام، مدعومة بنظام متكامل من أفضل الخدمات والبنية التحتية والتسويق المؤثر".
وتعليقاً على الأهداف الجديدة، قال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "يلهمنا النجاح الذي حققناه حتى الآن للسعي للمزيد من الإنجاز في إطار رؤيتنا وخططنا التشغيلية في المجال السياحي، ونحن على أشد الالتزام بتحقيق أهدافنا لعام 2023 من خلال الاستمرار في تطبيق نهج عملنا المتمثل في تخطيط وتقديم تجارب سياحية فريدة جاذبة ومجموعة متنوعة من الفعاليات والمبادرات على مدار العام مخصصة للزوار المحليين والعالميين، بالتعاون مع شركائنا داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن جهود تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض التي تستمر في الازدهار بدعم من الفنادق والمرافق الرائدة عالميًا في الإمارة".
واستضافت أجندة أبوظبي في الربع الأخير من عام 2022 طيفاً متنوعاً لأكثر من 100 فعالية وعرضاً أقيمت على مدار 180 يوماً، قدمتها نُخبة من أفضل المواهب العالمية، من بينهم النجم الأسطوري ستينغ الحائز على جائزة جرامي، فرقة البوب الكورية بلاك بينك، والمؤلف الموسيقي الهندي إيه آر رحمان الحائز على جائزة الأوسكار.