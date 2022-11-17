وجهات شاطئية خلابة ميسورة التكلفة مناسبة لإجازة فصل الشتاء (صور)

لا ترتبط الوجهات الشاطئية بالصيف فحسب، بل يمكن الذهاب إليها للتغلب على الكآبة الشتوية، والاستمتاع بالشواطئ الرملية والمياه والأمواج الزرقاء الساطعة والحياة البحرية النابضة.

ومع ذلك، فإن العديد من أفضل الوجهات الشاطئية في العالم تكون بأسعار باهظة خلال الأشهر الباردة في نصف الكرة الشمالي.

وبالنسبة لأولئك الذين يملكون المال، فإن قضاء إجازة الشتاء على الشواطئ أمر لا مثيل له، ولكن غالبًا ما يكون الأمر باهظًا بالنسبة للسياح ذوي الميزانية المحدودة.

وفي هذا الصدد، رصد موقع "ذا ترافيل"، قائمة بالوجهات الشاطئية ميسورة التكلفة المناسبة لفصل الشتاء، ومنها: