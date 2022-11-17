وجهات شاطئية خلابة ميسورة التكلفة مناسبة لإجازة فصل الشتاء (صور)
لا ترتبط الوجهات الشاطئية بالصيف فحسب، بل يمكن الذهاب إليها للتغلب على الكآبة الشتوية، والاستمتاع بالشواطئ الرملية والمياه والأمواج الزرقاء الساطعة والحياة البحرية النابضة.
ومع ذلك، فإن العديد من أفضل الوجهات الشاطئية في العالم تكون بأسعار باهظة خلال الأشهر الباردة في نصف الكرة الشمالي.
وبالنسبة لأولئك الذين يملكون المال، فإن قضاء إجازة الشتاء على الشواطئ أمر لا مثيل له، ولكن غالبًا ما يكون الأمر باهظًا بالنسبة للسياح ذوي الميزانية المحدودة.
وفي هذا الصدد، رصد موقع "ذا ترافيل"، قائمة بالوجهات الشاطئية ميسورة التكلفة المناسبة لفصل الشتاء، ومنها:
كابو فيردي
تعد جمهورية كابو فيردي أو الرأس الأخضر، جزيرة في قارة أفريقيا، وتتكون من أرخبيل مؤلف من 10 جزر بركانية، وتمتلك هذه الجزيرة كنوزًا مذهلة، حيث تقدم للمسافرين جميع ما يتوقعونه دون إنفاق المزيد من الأموال.
ويمتلك أرخبيل الرأس الأخضر الشواطئ الرائعة والمياه الفيروزية المتلألئة مع المزيج الثقافي للتأثيرات البرازيلية، والبرتغالية، والأفريقية، ما يجعله مكانًا فريدًا، وبالإضافة إلى ذلك، فهو مكان رائع للأنشطة المثيرة، بما في ذلك ركوب الأمواج وصيد الأسماك وغيرها.
بونتا كانا
تقع في جمهورية الدومينيكان، وتعد واحدة من أكثر الوجهات الشاطئية بأسعار معقولة، وهي موطن للشواطئ والمنتجعات الرائعة، وتتميز الشواطئ بمياهها الصافية ورمالها الناعمة، وبالإضافة إلى ذلك، تشتهر بونتا كانا بالأسعار الميسورة للفنادق .
غامبيا
تعد الملاذ المثالي في فصل الشتاء للأشخاص ذوي الميزانية المحدودة، وتتميز بمناخ استوائي رائع على مدار العام مع انخفاض هطول الأمطار والرطوبة في الشتاء، وتتميز غامبيا بالمنتجعات الشهيرة التي تقدم للزوار تجربة مذهلة.
كولومبيا
تمتلك كولومبيا شواطئ رملية مثالية مع الجبال المغطاة بالثلوج والغابات المطيرة المورقة والمدن التاريخية الساحرة الكافية لجذب انتباه المسافرين، كما تتميز أيضًا بالأسعار المنخفضة.
ويتميز طقس كولومبيا بأنه مشمس، كما ينتهي موسم الذروة في كولومبيا، في منتصف شهر يناير، وفي هذا الوقت تصبح أسعار الفنادق معقولة؛ لذا فإن السفر إلى هذا البلد، بين منتصف يناير ونهاية فبراير، مثالي للاستمتاع بالمكان.
غوا
تتميز جزيرة غوا في الهند بجوها المريح والهادئ والشواطئ الخلابة التي تنافس تلك الموجودة في منطقة البحر الكاريبي، كما تعد ملاذًا استوائيًا مبهرًا للسياح الباحثين عن مكان مميز بسعر منخفض.
سان دييغو
تمتلك سان دييغو مجموعة من أفضل الشواطئ في الولايات المتحدة، وهي تخلق ملاذًا مثاليًا لقضاء العطلات في الشتاء بفضل الطقس المميز على مدار العام ومجموعة واسعة من مناطق الجذب السياحي، كما أن أسعار الفنادق المنخفضة خلال هذا الوقت مناسبة للمسافرين ذوي الميزانية المحدودة.
وبالإضافة إلى ذلك، يعد الشتاء موسم الحيتان في سان دييغو، لذلك يمكن للزوار مشاهدة الثدييات البحرية الرائعة أثناء تجولهم على الشواطئ.
الفلبين
يضم أرخبيل الفلبين سواحل كثيرة، حيث يضم أكثر من 7000 جزيرة تتميز بالشواطئ الرملية البيضاء النقية والشواطئ الرملية الوردية والرمال البركانية الداكنة وغيرها.
وتعد الأجزاء الريفية في الفلبين ذات أسعار منخفضة، كما يوجد بعض المدن التي تتميز بالمعالم التاريخية، ويمكن الاستمتاع بزيارة جزيرة بوهول التي تتميز بالشواطئ الجميلة وحمامات الكهوف، ومع ذلك، تتميز الفلبين بأسعار منخفضة مقارنة بمعظم الوجهات الاستوائية، حيث إن أماكن الإقامة والأنشطة والمعالم السياحية والطعام والشراب كلها بأسعار معقولة.