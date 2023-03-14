أكبر متجر تجاري في العالم يُصبح من أكثر المناطق الجاذبة للسياح دولياً

لم يقف "Gekås Ullared"، الذي يُعتبر أكبر متجر متعدد الأقسام في العالم، عند قيمته الاقتصادية، بل امتد الأمر ليكون أكثر المناطق شهرة للجذب السياحي في السويد.

ويغطي المركز التجاري، الذي يقع في بلدة "أولاريد" الصغيرة جنوب السويد، مساحة منطقة تصل إلى ما يقارب حجم 5 ملاعب كرة قدم، ما يجعله أكبر بكثير من ساحة "وول مارت" أكبر شركة في الولايات المتحدة.