أكبر متجر تجاري في العالم يُصبح من أكثر المناطق الجاذبة للسياح دولياً
لم يقف "Gekås Ullared"، الذي يُعتبر أكبر متجر متعدد الأقسام في العالم، عند قيمته الاقتصادية، بل امتد الأمر ليكون أكثر المناطق شهرة للجذب السياحي في السويد.
ويغطي المركز التجاري، الذي يقع في بلدة "أولاريد" الصغيرة جنوب السويد، مساحة منطقة تصل إلى ما يقارب حجم 5 ملاعب كرة قدم، ما يجعله أكبر بكثير من ساحة "وول مارت" أكبر شركة في الولايات المتحدة.
ويبيع المركز التجاري الأكثر شهرة في العالم، والذي يقع في بلدة يقطنها نحو 800 شخص فقط، أكثر من 100 ألف منتج في 25 قسمًا مختلفًا.
وعلى الرغم أنه ليس أجمل مكان يمكن زيارته في الدولة الاسكندنافية، إلا أنه يشهد يوميًا تدفق الآلاف من الناس ومن جميع أنحاء العالم، وذلك لغايات التبضع وقضاء أوقات سعيدة.
ويتوسع متجر "Gekås Ullared" بشكل مستمر منذُ أن أسسه رجل الأعمال جوران كارلسون في عام 1963.
ويحمل حاليًا الرقم القياسي لأكبر متجر متعدد الأقسام في العالم، حيثُ يضم المتجر ما مجموعه 2000 موظف ويمكن أن يستوعب ما يصل إلى 5500 متسوق في نفس الوقت.
وجرت تسمية المتجر باسم "Gekås" على اسم مؤسسه، ويُعتبر محركًا اقتصاديًا مهمًا ليس فقط للمنطقة المحيطة، بل للسويد بشكل عام، بحسب ما أورده موقع "أوديتي سنترال"ّ.
ويحقق المتجر، مع ما يقرب من 5 ملايين زائر سنويًا، إيرادات كبيرة ويعتبر من أشهر مناطق الجذب السياحي في السويد، وأحد أكثر الأماكن شهرة في العالم.
وحفز تدفق الزوار إلى المتجر بشكل مستمر عددا من المتاجر والشركات الأخرى على فتح فروع لها في المنطقة، ما أدى إلى تعزيز الاقتصاد المحلي بشكل أكبر.
وتتمثل شهرة "Gekås Ullared" كل يوم سبت عندما يكون المكان مزدحمًا بشكل خاص، حيثُ يقف الناس أحيانًا في طابور بطول مئات الأمتار لساعات متتالية بانتظار فرصتهم للدخول.
وخلال فصل الصيف، يقضي حوالي 3000 زائر الليل في المجمع السكني الخاص بالمتجر، الذي يتميز بوجود غرف فندقية ومواقع للكرفانات وكبائن الخشب، كما يعتبر المتجر إلى جانب أنه الأكبر في العالم، بأنه واحد من المتاجر التي توفر أسعارا رخيصة للسلع والأدوات.
ويوفر المتجر العملاق برامج تلفزيونية واقعية تتبع المتسوقين والموظفين فيه، وقد زاره ملك السويد كارل غوستاف والملكة سيلفيا، وتقدم العديد من الشركات لموظفيها عطلات نهاية الأسبوع المجانية في متجر "Gekås" كمكافآت لهم.