مدن تمنح أراضي وأموالا للانتقال إليها والسكن فيها
تجذب بعض المدن في جميع أنحاء العالم، الأشخاص إليها عن طريق إعطائهم منازل وأراض وأموال حتى يكونوا أفرادا في مجتمعاتهم.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن مسؤولون في بلدة بريزيتشي الإيطالية أنهم سيدفعون للغرباء ما يصل إلى 30 ألف دولار لمن يرغب بشراء مسكن فارغ بالبلدية والإقامة فيه، وسيتم تقسيم المبلغ إلى جزأين، الأول للمساعدة في دفع ثمن المنزل والثاني مخصص للتجديد.
ويرجع ذلك إلى أن عدد سكان بريزيتشي يتناقص ويأمل المسؤولون في أن يبث هذا الحافز حياة جديدة في المدينة ويعطي دفعة للاقتصاد المحلي.
ولا تعد بريزيتشي الوحيدة التي قدمت مثل هذا العرض المغري، لكن هناك بعض البلدات والمدن والولايات والدول التي تمنح الغرباء ممتلكات أو أموالًا أو كليهما ليعيشوا فيها ومنها:
ماينزا
كانت بلدة ماينزا الإيطالية، أول مدينة بمنطقة لاتيوم في روما تعلن عن بيع المنازل مقابل دولار واحد فقط، بهدف إعادة إحياء جميع الممتلكات المتداعية المهجورة في المنطقة.
وتأمل البلدة في بعث حياة جديدة في حوالي 100 عقار مهمل، أصبح بعضها يشكل خطراً محتملاً على المارة بسبب حالته المتداعية.
بايبستون
قدمت بلدة بايبستون في مقاطعة مانيتوبا الكندية عرضًا عبارة عن بيع قطع أراض مقابل 10 دولارات للاستخدام السكني، بموجب العرض، سيضع المشترون وديعة قدرها 1000 دولار مع توقيع اتفاقية عرض تشمل بناء منزل وفقًا لشروط اتفاقية العرض.
ويعد هذا العرض جزءا من حركة وطنية بدأت في منطقة برونزويك عندما بدأ زوجان بالتخلي عن أجزاء من أرضهما التي تبلغ مساحتها 130 فدانًا؛ لإنشاء بلدة جديدة حول منزلهما.
الجزر الاسكتلندية
تعد اسكتلندا موطنًا لحوالي 1000 جزيرة تعكس جزءًا مهمًا من الثقافة والتاريخ، إلا أن عدد سكان هذه المجتمعات تضاءل، وأطلقت الحكومة خطة الجزر الوطنية الاسكتلندية في 2019، لتنشيط تلك البلدات والأماكن المعزولة.
وأطلقت السلطات الاسكتلندية صندوق سندات لمنح 50 ألف جنيه إسترليني (65 ألف دولار) لحوالي 100 أسرة تنتقل إلى الجزر حتى عام 2026 من خلال توفير الدعم المالي لسكان الجزيرة للبقاء فيها أو لتشجيع الأشخاص على الانتقال إلى هناك.
مانكاتو
تعد مانكاتو مدينة أمريكية يبلغ عدد سكانها 900 شخص فقط، وتمنح البلدة أكثر من عشرين قطعة أرض للأشخاص الذين يوافقون على بناء منازل على تلك الأراضي في غضون 6 أشهر.
وتقع كافة الأراضي بالقرب من العديد من الخدمات مثل مستشفى محلي ومدرسة ومطعم وهي على بعد نصف ميل فقط من منطقة التسوق في المدينة.
فيرجينيا الغربية
تتميز ولاية فيرجينيا الغربية بجمالها والطبيعة البرية الجبلية، إلا أنها تعاني من انخفاض حاد في عدد السكان مقارنة ببقية أنحاء البلاد، ولذلك أطلقت الحكومة الأمريكية برنامج Ascend West Virginia، لإغراء سكان جدد ووقف الهجرة الجماعية إلى الخارج.
ويقدم البرنامج مبلغ 20 ألف دولار مقسمة إلى دفعة نقدية قدرها 12000 دولار بدون قيود، بمبلغ 10 آلاف دولار على مدار العام الأول و 2000 دولار خلال السنة الثانية.
ويتم إنفاق المبلغ الٱخر البالغ 8000 دولار على ركوب الرمث في المياه البيضاء والتزلج وغيرها من الأنشطة في الهواء الطلق، بالإضافة إلى الإيجارات المجانية والمعدات للشخص وعائلته، ويحصل المشاركون أيضًا على مساعدة مجانية في التطوير المهني وريادة الأعمال.
فيرمونت
تقدم حكومة فيرمونت حافزين مختلفين لجذب السكان الجدد للمدينة؛ ومنها منحة New Relocating Worker المخصصة للمقيمين الجدد الذين يملأون وظيفة شاغرة لدى صاحب عمل في فيرمونت، مع منحة New Remote Worker المخصصة للوافدين الجدد الذين يعملون عن بعد لصاحب عمل موجود خارج الولاية، ولمن تنطبق عليهم الشروط، فهم يحصلون على ما يصل إلى 7500 دولار للانتقال إلى فيرمونت.