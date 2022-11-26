مدن تمنح أراضي وأموالا للانتقال إليها والسكن فيها

تجذب بعض المدن في جميع أنحاء العالم، الأشخاص إليها عن طريق إعطائهم منازل وأراض وأموال حتى يكونوا أفرادا في مجتمعاتهم.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن مسؤولون في بلدة بريزيتشي الإيطالية أنهم سيدفعون للغرباء ما يصل إلى 30 ألف دولار لمن يرغب بشراء مسكن فارغ بالبلدية والإقامة فيه، وسيتم تقسيم المبلغ إلى جزأين، الأول للمساعدة في دفع ثمن المنزل والثاني مخصص للتجديد.

ويرجع ذلك إلى أن عدد سكان بريزيتشي يتناقص ويأمل المسؤولون في أن يبث هذا الحافز حياة جديدة في المدينة ويعطي دفعة للاقتصاد المحلي.

ولا تعد بريزيتشي الوحيدة التي قدمت مثل هذا العرض المغري، لكن هناك بعض البلدات والمدن والولايات والدول التي تمنح الغرباء ممتلكات أو أموالًا أو كليهما ليعيشوا فيها ومنها: