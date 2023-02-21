مطار دبي يشهد زيادة 127% في حركة المسافرين

قال مطار دبي الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه سجل قفزة نسبتها 127% في حركة المسافرين السنوية لتبلغ 66.1 مليون مسافر العام الماضي بما يتجاوز توقعاته.

ومن المتوقع أن يستقبل المطار 78 مليون مسافر هذا العام مع استعداد الإمارات لاستضافة أحداث دولية كبرى من بينها مؤتمر المناخ (كوب28).

وتوقعت مؤسسة مطارات دبي، الشركة المشغلة للمطار، في نوفمبر/ تشرين الثاني، أن يبلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي 64.3 مليون في 2022.

وصرح بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي لرويترز، من مكتبه في مطار دبي الدولي، إن نحو 60% من المسافرين كانوا يقصدون المدينة، بينما 40% منهم من المسافرين المتوقفين في المطار.

وقال جريفيث إنه لن يتفاجأ إذا بدؤوا في تجاوز المستويات الشهرية المسجلة قبل جائحة كوفيد-19 خلال النصف الثاني من هذا العام، مع كون الأرقام الحالية أقل من تلك المسجلة قبل الجائحة.

وأضاف جريفيث: "آمل أن نواصل تحقيق أرقام في الاتجاه التصاعدي. تعافت دبي كمدينة، لا قطاع الطيران فحسب".

وتبقى مؤسسة مطارات دبي على توقعاتها بأن يصل عدد المسافرين إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2024.

وقال جريفيث إن إعادة الفتح في الصين بعد إلغاء قيود كوفيد من المتوقع أن تتجلى بوضوح في أرقام نمو عمليات المطار في الأشهر القليلة المقبلة.

وتابع أن المطار يشغل 25 رحلة أسبوعيا إلى سبع مدن على متن خمسة خطوط جوية مختلفة.

وأردف أن شركة مطارات دبي تراجع خطط التوسع لمطار آل مكتوم الدولي.