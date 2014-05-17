صور.. "مستر بين" يزور البتراء الأردنية

زار الممثل الكوميدي البريطاني، روان اتكينسون، الشهير بشخصية "مستر بين"، مدينة البتراء الأردنية الأثرية التي تعد أحد عجائب الدنيا السبع الجديدة.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، عبر "مستر بن" عن سعادته بزيارة المدينة، واصفا إياها بـ "المدهشة".

وتجول الممثل الشهير في أرجاء البتراء، واطلع عن قرب على المعالم الأثرية للمدينة الوردية، التي يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن الرابع قبل الميلاد، على يد الأنباط، متخذين منها عاصمة لهم، وكانت تحتل موقعاً مميزاً على طريق الحرير بين بلاد ما بين النهرين ومصر.

ويتطلع القائمون على السياحة في الأردن إلى أن تثير انطباعات الممثل البريطاني عن البتراء اهتمام الراغبين في رحلات سياحية إلى الشرق، أملا منهم في استقطاب المزيد من السياح.

وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء السياحي، محمد النوافلة، على أن "الزيارة ستسهم في الترويج لمدينة البتراء وستعزز أهميتها كمركز جذب سياحي".

وتتبع مدينة البتراء الأثرية إلى محافظة معان، جنوب المملكة، وتشتهر بعمارتها المنحوتة بالصخور، وأطلق عليها اسم "المدينة الوردية" نسبة لألوان صخورها الملتوية.