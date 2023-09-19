58 مليون ريال سعودي تعويضات شركات الطيران السعودية لمسافرين
بلغ إجمالي التعويضات التي دُفعت للمسافرين خلال 2021 – 2022 من قبل شركات الطيران السعودية، 58 مليون ريال سعودي، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، حسب ما أوردت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي.
وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني، إن "أبرز حالات التعويضات شملت تأخيراً أو تلفاً أو فقدان الأمتعة، وإلغاء الرحلات، وتأخير الرحلات"، مشددة على أن "هذا الإجراء يأتي تأكيداً للناقلات الجوية وممثليها ووكلائها بضرورة الحرص على تنفيذ مواد اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين، وتأكيد التزامها الكامل بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحقيق المصلحة العامة من خلال التنفيذ المحايد للائحة حرصاً على تحقيق رضا المسافرين، والارتقاء بتجربة السفر في المملكة".
بدوره، قال نائب الرئيس للجودة وتجربة المسافر المهندس عبد العزيز بن عبدالله الدهمش، إن "الهيئة تلتزم بتيسير إجراءات تقديم الشكاوى وضمان الشفافية وحل الشكاوى وفقاً للائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين والإجراءات المعتمدة".
يذكر أن الهيئة أعلنت في آب/أغسطس الماضي، اعتماد لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، حيث ستتضمن مزيداً من المزايا والتعويضات تهدف للارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي، وتعزيز كفاءتها، وتحسين تجربة المسافر من وإلى مطارات المملكة، من خلال تحقيق نقل جوي منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافرين.