58 مليون ريال سعودي تعويضات شركات الطيران السعودية لمسافرين

بلغ إجمالي التعويضات التي دُفعت للمسافرين خلال 2021 – 2022 من قبل شركات الطيران السعودية، 58 مليون ريال سعودي، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، حسب ما أوردت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي.

وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني، إن "أبرز حالات التعويضات شملت تأخيراً أو تلفاً أو فقدان الأمتعة، وإلغاء الرحلات، وتأخير الرحلات"، مشددة على أن "هذا الإجراء يأتي تأكيداً للناقلات الجوية وممثليها ووكلائها بضرورة الحرص على تنفيذ مواد اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين، وتأكيد التزامها الكامل بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحقيق المصلحة العامة من خلال التنفيذ المحايد للائحة حرصاً على تحقيق رضا المسافرين، والارتقاء بتجربة السفر في المملكة".