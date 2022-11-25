السعودية تضم مدينة خيبر العريقة لمحطاتها السياحية البارزة
انضمت مدينة خيبر السعودية العريقة لمحطات السياحة البارزة في شمال غرب المملكة، وبات بإمكان السياح من مختلف دول العالم الوصول ضمن قوافل لأشهر المعالم التاريخية في المكان.
فقد أضاف القائمون على مهرجان الممالك القديمة، الذي انطلق قبل نحو أسبوعين في شمال غرب السعودية، مدينة خيبر لمسار رحلات قوافل السياح القادمين للمشاركة في المهرجان التي تنطلق من مدينة العلا التاريخية التي باتت وجهة نشطة للسياحة.
وتشرف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على مهرجان الممالك القديمة الذي يربط العلا مع محافظتي تيماء وخيبر، عبر تجارب ثقافية تاريخية متنوعة.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو من خيبر، نشرها القائمون على المهرجان، خلال اليومين الماضيين، السياح في خيبر وهم يستكشفون المكان بمناظره الطبيعية وواحاته الواسعة بينما تحلق في المساء مئات الطائرات المسيرة المضيئة لترسم أشكالاً تحاكي تاريخ المكان.
ويتاح للسياح الذين يصلون للمشاركة في مهرجان الممالك القديمة، التنقل في المنطقة التاريخية برفقة مرشدين متخصصين مشياً على الأقدام أو بواسطة الطائرات المروحية او المناطيد.
وستستمر الفعاليات السياحية في خيبر، واصطحاب القوافل التي تفد للمكان التاريخي، حتى منتصف مارس/آذار المقبل، فيما يستعد القائمون على المهرجان لتوفير خيار التخييم في المكان، وهو نشاط يفضله كثير من السياح.
وأصبحت العلا والمناطق المحيطة بها في السنوات القليلة الماضية، وجهة نشطة للسياحة من مختلف دول العالم، ما أكسب المدينة التاريخية التي بنى فيها الأنباط وأقوام أخرى حضارة عظيمة قبل ألفي عام، شهرة في خريطة السياحة العالمية.
وتنظم السعودية في المنطقة فعاليات فنية وترفيهية وتوفر أماكن إقامة وسط الصخور والمباني التي حفرها الأنباط في الصخور والجبال، وملؤوا جدرانها بنقوش لا تزال شاهدة على حضارتهم.
وكثير من زوار العلا قادمون من دول أوروبية عبر مطار دولي قريب من المدينة التاريخية، وهو جزء من خطط الرياض لتحويل المكان لوجهة سياحية عالمية.
ومع تبني السعودية في السنوات القليلة الماضية خطة تستهدف تحويل البلاد لوجهة سياحية عالمية، احتلت مدينة الأنباط القديمة في العلا حيزاً رئيسياً من اهتمام القائمين على تلك الخطة، لتصبح في وقت قصير وجهة سياحية تزدحم بالفعاليات التي يرغبها عشاق الأماكن التاريخية.