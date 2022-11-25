السعودية تضم مدينة خيبر العريقة لمحطاتها السياحية البارزة‎‎

انضمت مدينة خيبر السعودية العريقة لمحطات السياحة البارزة في شمال غرب المملكة، وبات بإمكان السياح من مختلف دول العالم الوصول ضمن قوافل لأشهر المعالم التاريخية في المكان.

فقد أضاف القائمون على مهرجان الممالك القديمة، الذي انطلق قبل نحو أسبوعين في شمال غرب السعودية، مدينة خيبر لمسار رحلات قوافل السياح القادمين للمشاركة في المهرجان التي تنطلق من مدينة العلا التاريخية التي باتت وجهة نشطة للسياحة.

وتشرف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على مهرجان الممالك القديمة الذي يربط العلا مع محافظتي تيماء وخيبر، عبر تجارب ثقافية تاريخية متنوعة.