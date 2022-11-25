تعرف على أبرز الدول التي تفرض "قواعد صارمة" على السياح

تمتلك كل دولة مجموعة من القواعد والعادات الخاصة بها، التي يجب على المسافرين والزوار وضعها في الاعتبار دائمًا من أجل احترام السكان المحليين والابتعاد عن المشكلات.

وهناك العديد من الدول التي تفرض قواعد صارمة على زوارها، فيما يتعلق بالتصوير والحركة والملابس وإدخال بعض أنواع المأكولات والمشروبات وغيرها.

ورصد موقع "ذا ترافيل" المتخصص في أخبار السفر، القواعد الصارمة التي يجب أن يتبعها الزوار في بعض البلدان، وفيما يلي أبرزها:

أستراليا

تأخذ أستراليا صحة مواطنيها على محمل الجد، لذا فإنها تضع قاعدة أساسية لمواطنيها وزوارها وهي فرض غرامة على ركوب الدراجة بدون خوذة في أستراليا.

وتعد أستراليا أول دولة تطبق مثل هذا القانون كما سيتم تطبيق هذه القاعدة أيضًا في الأرجنتين.

وتشتهر البلاد أيضًا بمراقبتها الصارمة على الحدود، حيث يتم منع دخول بعض السلع مثل العسل والبذور والمكسرات.

إريتريا

يجب الحذر عند السفر إلى إريتريا، حيث يهيمن الحزب السياسي الوحيد في البلد على حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة حرية الدين.

وينتشر في إريتريا الدين المسيحي والإسلامي فقط، لذا فإن جميع المعتقدات الأخرى غير مرحب بها، لذا لا يجب على الزوار ممارسة عقيدتهم علانية.

غينيا الاستوائية

يعد التقاط المزيد من الصور في غينيا الاستوائية، أمرًا غير مرحب به، وهناك العديد من المباني والمناطق غير المسموح فيها بالتقاط الصور، مثل القصر الرئاسي والمطارات وجميع الأماكن المتعلقة بالجيش.

ولا تعد غينيا الاستوائية الدولة الوحيدة، التي تطبق هذه القاعدة الصارمة.

اليابان

تمتلك اليابان قواعد صارمة حول الوصفات الطبية والأدوية، وتعتبر العديد من الأدوية غير قانونية في البلاد، لذا يجب التأكد من مسألة اصطحاب الأدوية الخاصة إلى اليابان.

إيران

يجب على المسافرين إلى إيران، احترام قواعد اللباس، حيث لا يجب على النساء إظهار ركبهن أو أكتافهن، مع ضرورة ارتداء الملابس الفضفاضة التي تخفي القوام.

كوريا الشمالية

تعتبر كوريا الشمالية واحدة من أكثر البلدان المنغلقة في العالم، ويتم إخبار السائحين بضرورة الانحناء لصور زعيم كوريا الشمالية الموجودة في كل مكان.

سنغافورة

تمتلك سنغافورة العديد من القوانين الشهيرة، حيث لا يجب مضغ العلكة، كما يحظر إلقاء القمامة والتدخين، ويعد الأمر الأكثر غرابة في سنغافورة هو إمكانية فرض غرامة على المشي لمسافات طويلة.

إيطاليا

هناك بعض الأشياء البغيضة للإيطاليين مثل وضع الأناناس على طبقهم الوطني المفضل "البيتزا"، كما أنهم لا يحبون القهوة الأمريكية.