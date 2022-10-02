لأول مرة منذ 8 أعوام.. مصر للطيران تعيد افتتاح مكتبها بطرابلس الليبية

أعادت شركة مصر للطيران، افتتاح مكتبها في العاصمة الليبية طرابلس، بعد إغلاق استمر 8 أعوام.

وجرت مراسم الافتتاح يوم الأحد، بحضور السفير المصري لدى ليبيا تامر مصطفى، والقنصل العام أحمد مكاوي.

وتأتي الخطوة رغم عدم اعتراف مصر بحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة.

وبلغ هذا الخلاف ذروته بانسحاب وفد مصر برئاسة وزير الخارجية سامح شكري مؤخرًا من اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، اعتراضًا على تمثيل نجلاء المنقوش، وزير الخارجية في حكومة الدبيبة، للدولة الليبية في الاجتماع.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار عمرو أبو العينين، إن ”إعادة افتتاح مكتب الشركة بالعاصمة الليبية طرابلس، يعزز من تواجد الشركة في شمال إفريقيا، في ظل عودة حركة الطيران بين مصر وليبيا إلى معدلاتها الطبيعية“.

وأضاف أبو العينين أنه يخدم كذلك ”العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، ويوفر خدمة أفضل للركاب، خاصة مع ارتفاع حركة سفر العمالة المصرية إلى ليبيا“.

ولفت إلى أن ”تلك الخطوة تعد مرحلة مهمة من إعادة الإعمار الذي تشارك فيه مصر بقوة“.

واستأنفت مصر في وقت سابق رحلاتها إلى ليبيا، حيث تسير الشركة الوطنية 5 رحلات جوية منتظمة أسبوعيًا بين مطاري القاهرة الدولي وبنغازي.

كما شغلت بعض الرحلات الخاصة مع مطارات غرب ليبيا، والرحلات غير المنتظمة وفق معدلات الطلب على السفر بين البلدين.

وفي التاسع من آب/أغسطس الماضي، هبطت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، بعد توقف دام 8 أعوام.

وأجريت مراسم استقبال خاصة للطائرة المصرية، حيث رشت مركبات مكافحة الحرائق في المطار المياه على الطائرة، في تقليد يعرف بالتحية المائية.

وتوقفت الرحلات الجوية إلى طرابلس في الغرب الليبي عام 2014.

وعام 2021، زار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، طرابلس حيث أعاد افتتاح السفارة المصرية هناك، وتعهد بإعادة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.