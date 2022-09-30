نجاح أول رحلة لطائرة ركاب كهربائية بالكامل‎‎

نجحت شركة Eviation في تسيير أول رحلة طيران ركاب تجريبية كهربائية بالكامل، بعد سلسلة من الحوادث المؤسفة والتأخير.

واستغرقت رحلة Alice ثماني دقائق فقط، حيث أقلعت الطائرة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، من مطار مقاطعة غرانت الدولي في ولاية واشنطن، ووصلت إلى ارتفاع أقصى يبلغ 3500 قدم.

وتبلغ السرعة التشغيلية القصوى للطائرة 481 كم/ساعة، ناتجة عن محركين كهربائيين بسعة 640 كيلووات (858 حصانا).

وقال جريجوري ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة Eviation، ”إن الشركة تستهدف أقصى مدى يتراوح بين 200 و300 ميل بحري، ما سيسمح للطائرة بتشغيل رحلات بين 240 و400 كيلومتر.

ومن المتوقع أن تصل الحمولة القصوى للطائرة إلى 1180 كيلوغراما، بطاقم مكون من طيارين إضافة إلى تسعة ركاب.

وكانت الرحلة التجريبية للطائرة، خالية تمام من الركاب، لكنها ليست سوى الرحلة التجريبية الأولى في سلسلة من الاختبارات.

ووفقا لقائد رحلة الاختبار، ستيف كرين، فإن الرحلة تعد خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمحركات دفع طائرات الركاب.

وقال كرين: ”عندما ارتفعت سرعة المحركات، بدت وكأنها جزازات عشب كهربائية وعندما حلقت نحو السماء، كان الضجيج أشبه بطنين أكثر من كونه هدير محركات“.

وعقب انتهاء الرحلة، حلل مهندسو شركة Eviation، جميع بيانات الرحلة ومقارنتها مع النماذج التي تم تطويرها في المختبر.

وتتوقع الشركة أن تكون نماذج إنتاج الطائرة جاهزة ومعتمدة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية بحلول عام 2027.

وتتقدم وتيرة تكنولوجيا البطاريات بشكل سريع، ما سيؤثر على إنتاج الطائرة النهائي، لكن إذا كان بإمكان Eviation الاستفادة من البطاريات الأخف وزنا والأكثر كثافة للطاقة، فقد يؤدي ذلك إلى تحسين أداء الطائرات.

وقدمت شركتا الطيران الأمريكيتين ”كيب إير“ و“جلوبال كروسينج إيرلاينز“ طلبات شراء 75 و50 طائرة Alice على التوالي.

وقالت شركة ”كيب إير“، إنها تسير أكثر من 400 رحلة جوية إقليمية في اليوم إلى مدن في الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي، ويمكن للطائرة الكهربائية بسهولة تغطية 80 في المائة من رحلاتها.

ولا تعد شركات الطيران الإقليمية فقط المهتمة بالطائرة، حيث تخطط DHL Express لامتلاك أسطول صغير من الطائرات التي تعمل بالكهرباء.

وتقدمت شركة الشحن بطلب شراء 12 طائرة من طراز Alice eCargo، ورغم أن نسخة الشحن من الطائرة ستكون قدراتها منخفضة نسبيا مقارنة بالطائرات التقليدية، لكنها ستكون أيضا كهربائية بالكامل.