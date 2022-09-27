في يوم السياحة العالمي.. 6 أنشطة من بلدان مختلفة تستحق التجربة

يحتفل العالم بيوم السياحة العالمي، في 27 أيلول/سبتمبر، من كل عام، ويشهد العام 2022 مكانة خاصة؛ بسبب الزيادة الكبيرة في السفر بعد توقف السياحة لمدة عامين جراء جائحة فيروس ”كورونا“؛ لذا هناك العديد من الخيارات والبلدان أمام السياح.

وفي يوم السياحة العالمي، قدم موقع ”swirlster“ قائمة بأنشطة من جميع أنحاء العالم يجب تجربتها.

منطاد الهواء الساخن في تركيا

تشتهر منطقة ”كابادوكيا“ في تركيا بمنطاد الهواء الساخن، وهي تجربة لا بد أن يمارسها الجميع، كونها تجربة رومانسية وهادئة ومبهجة وجذابة، مما يجعلها إضافة رائعة لقائمة تجاربك.

وتتميز تركيا بأنها بلد سياحي جميل ويمكن الاستمتاع أيضًا بزيارة العديد من المقاهي وتناول القهوة التركية الشهيرة.

الحياة البرية في كينيا

يمكن زيارة محمية ماساي مارا الطبيعية في كينيا للاستمتاع بالأشجار، والسافانا، وظلال الغيوم، التي تميز هذه المنطقة.

وتستحق رحلات السفاري في ماساي مارا التجربة بكل تأكيد، حيث تحتوي المنطقة على أغنى حياة برية في العالم.

البيتزا في إيطاليا

تعد إيطاليا على قائمة الدول المفضلة لمحبي الطعام لتجربة أفضل بيتزا في العالم، ويمكن تذوق أفضل بيتزا في العالم في مدينة نابولي على وجه التجديد.

ويمكن أيضًا زيارة المعالم الرائعة، مثل القصر الملكي في ”كاسيرتا“، وهو أكبر قصر في العالم.

أهرامات مصر

بالنسبة لمحبي التاريخ وعلم الآثار والأنثروبولوجيا والهندسة المعمارية، فإن أهرامات الجيزة في مصر مكان مثالي يستحق الزيارة، ويكفي اسم مصر للتذكير بالأهرامات والمومياوات فهي تمتلك تاريخًا عريقًا وممتدًا في هذا المجال.

الرياضات المائية في أبوظبي

تشتهر أبوظبي بأنها أكثر المدن أمانًا في العالم، كما أنها ترحب بالسياح على مدار العام، ويتميز شعب الإمارات بأنه مضياف للغاية ويعرفه العالم لكرمه.

وهناك الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها في أبو ظبي، مثل: التزلج الشراعي، والدراجات المائية، كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة الحياة البرية في أبو ظبي، وزيارة متنزه مانجروف الوطني المليء بالحيوانات، مثل: طيور النحام، وسرطان البحر، ووحيد القرن.

الجولات التصويرية في نيوزيلندا

تشتهر نيوزيلندا بمناظرها الطبيعية الخلابة، ويوجد العديد من المواقع التي يمكن التقاط الصور الرائعة فيها من قبل محبي التصوير الفوتوغرافي، ومن هذه الأماكن: ميلفورد ساوند، وخليج الجزر، ومتنزه ”تونجاريرو“ الوطني، ومنطقة ”روتوروا“.