تعرف على 5 مناطق في بريطانيا ملائمة للسياحة

تعتبر المملكة المتحدة بكل دولها ومقاطعاتها ومدنها وجهة محببة للسياح للتمتع بطبيعتها الخلابة وحضارتها الغابرة التي تعكس تاريخ العصور السالفة، بالإضافة إلى ما تتميز به حالياً من روح العصر والحداثة والمدنية.

ولعل أهم ما يحرص عليه السياح، خاصة العرب، عند زيارة المملكة المتحدة، هو الأمن والأمان والاستقرار، لضمان عدم حدوث أي أمور تنغص عليهم خلال الرحلة أو تكدر صفو أمنهم الخاص.

ونستعرض في التقرير التالي أكثر 5 مدن في بريطانيا أمانا واستقرارا وهي كالتالي:

جزيرة شتلاند Shetland Islands

هي أرخبيل اسكتلندي شبهُ قطبيّ يقع شمال شرقي بريطانيا العظمى، وتفتخر جزيرة شتلاند بواحد من أقل معدلات الجريمة في المملكة المتحدة، وهي واحدة من أكثر الأماكن المرغوبة (والأكثر أمانًا) للهروب من ضغوط الحياة في البر الرئيسي.

تعتبر السياحة مهمة في شتلاند؛ فهي مكان مثالي لعطلة عائلية أو فردية، تتوفر على العديد من الأنشطة التي يمكن ممارستها في جزر شتلاند مثل زيارة أماكن طبيعية وآثار تاريخية.

وتحتوي شتلاند على العديد من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات الجبلية، وصيد سمك السلمون المرقط، والغوص لهواة السباحة وأنشطة رياضية منها لعبة الغولف والتنس والرياضات الأخرى.

شرق رينفروشاير East Renfrewshire

تعتبر هذه المنطقة واحدة من 32 منطقة تتبع اسكتلندا، وتقع في الجنوب الغربي من غلاسكو Glasgow، وهي منطقة صغيرة ولكنها جذابة وريفية إلى حد كبير.

آردس ونورث داون

هي منطقة حكومية في إيرلندا الشمالية شرق العاصمة بيلفاست، وهي جزء جميل من البلاد، وتتميز باحتوائها على 115 ميلاً من الساحل الخلاب، وهي منطقة سياحية جاذبة.

تتميز هذه المنطقة بوجود القلاع والآبار المقدسة والأديرة والحصون العسكرية فيها، ما يجعلها نقطة جذب للسياحة، ونجاحها الدائم كنقطة مهمة للسياحة مدفوع جزئيًا بمدى أمانها.

أبردين Aberdeen City

هي ثالث أكبر مدينة اسكتلندية من حيث عدد السكان وواحدة من 32 منطقة لمجالس الحكومة المحلية، وللمدينة شريط ساحلي رملي طويل، وتعتبر من أكثر المناطق هدوءا وأماناً.

على الرغم من التصويت مؤخرًا على إدنبرة باعتبارها أكثر مدن اسكتلندا أمانًا، إلا أن أبردين سجلت معدل جريمة أقل في عام 2021، وتتميز ببعض المناظر الجميلة مع العديد من المتنزهات والمساحات الخضراء لاستكشافها.

ويلتشاير Wiltshire

تعد هذه المقاطعة واحدة من أكبر المقاطعات في إنجلترا وتضم العديد من المدن الجميلة والقرى الريفية لاستكشافها. سواء كنت تبحث عن ملاذ ريفي أو إثارة حضرية.

تقع Wiltshire في وسط مثلث تقريبي من Bristol و Oxford و Southampton، وهي مقاطعة في جنوب غرب إنجلترا. خضراء، ساحرة ومليئة بالتاريخ.